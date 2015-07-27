Как действует проект по выделению жилья приемным семьям в Москве

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В Москве реализуется пилотный проект по выделению необходимого жилья приемным родителям, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста и (или) детей с инвалидностью. М24.ru расскажет о том, как развивается проект и сколько семей к нему подключились.

О проекте

Пилотный проект по имущественной поддержке семей (выделению жилья), принявших на воспитание детей-сирот, запустили 3 февраля прошлого года. В этот день департамент социальной защиты населения города начал прием документов от граждан, желающих принять участие в проекте.

Суть в том, что приемные семьи, взявшие на воспитание не менее пяти детей сирот, из которых три ребенка старше 10 лет и/или имеют ограниченные возможности здоровья (инвалидность), получают жилье, площадь которого достаточна для комфортного проживания большой семьи. Через 10 лет участникам проекта предоставляется жилье по договору социального найма или в собственность.

Обязательное условие участия в проекте – успешное прохождение психологической диагностики, целью которой в определении готовности родителей создать приемную семью.

Приемные родители должны находиться в браке не менее трех лет. Граждане могут быть из любого региона РФ, при этом дети, передаваемые на воспитание в семьи, должны быть исключительно жителями города Москвы.

Граждане, желающие участвовать в пилотном проекте, должны предоставить заключение органа опеки и попечительства о возможности быть опекунами. Решение о возможности участия приемной семьи в пилотном проекте принимается Городской межведомственной комиссией по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приемным родителям нужно воспитывать и содержать детей пока им не исполнится 18 лет.

Мнение эксперта "Насколько я знаю, уже несколько семей функционируют в рамках проекта. Мне кажется, безусловно, для многих приемных семей была бы важна поддержка, в том числе жилищная. Но я думаю, что такая поддержка нужна не только приемным семьям, но и кровным, которым приходится расставаться со своими детьми, так как им негде жить".

Официальные данные

В 2014 году участниками проекта стали 20 приемных семей. В приемные семьи передано 102 ребенка-сироты, из которых 25 детей являются инвалидами, 58 детей старше 10 лет и 19 детей младше 10 лет. Площадь предоставленных для проживания квартир составляет от 105 до 190 квадратных метров.

В 2015 году департамент продолжает принимать заявки от семей, желающих участвовать в пилотном проекте. По состоянию на 1 августа текущего года в департамент поступило более 30 обращений по вопросу участия в пилотном проекте, из них с полным пакетом документов обратилось 23 семьи.

В целом внедрение новой модели семейного устройства только за прошлый год позволило уменьшить число детей-сирот, воспитывающихся в московских детских домах, на 20 процентов – с 3735 до 2998 детей, говорят в департаменте.

Одним из первых участников проекта стала семья Максима и Людмилы Княгининых. В настоящее время они воспитывают 11 детей, из которых восемь – приемные. Семье предоставлена для проживания шестикомнатная квартира на улице Молодцова.

Как стать приемными родителями

На сегодняшний день 85 процентов московских детей, оставшихся без попечения родителей, обрели любящих родителей. Это намного больше, чем год назад и тем более 5-10 лет назад. Тем не менее почти 3000 детей-сирот по-прежнему живут в детских домах и интернатах. Поэтому столичное правительство планирует далее развивать и пропагандировать семейное устройство детей-сирот.

Мнение

Президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская:

"Саму ценность проекта я, конечно, понимаю. У нас очень большая проблема с жильем, люди нуждаются в нем. Есть родители, которые могли бы вырастить больше детей, будь им где это делать. Родители, которые желают стать приемными, должны пройти проверку, в том числе жилищную, и понятно, что, если они живут в маленьком доме, большое количество детей им не дадут. Поэтому в идее проекта есть безусловная логика. Но вопрос, как к этому подходить, очень серьезный.

Я бы рассматривала выдачу квартир не по формальным параметрам, а в индивидуальном порядке. Причем выдавала бы жилье только тем семьям, которые уже имеют опыт именно приемного родительства, иначе у нас получится эксперимент. Если вдруг родители не справятся, что будет с детьми?

Число детей-сирот в Москве уменьшилось на 20 процентов

Родители, которые уже имеют опыт, воспитали определенное количество детей и смогут справиться со следующими, могли бы стать основой для создания профессиональных семей, способных взять на воспитание более тяжелых детей. Но условие взять единовременно пять детей сложное.

Две семьи, которые в рамках проекта уже взяли приемных детей, сделали это постепенно. Они включились в проект немного на других условиях, и это правильно, потому что взять разом пять взрослых детей и одного с ограниченными возможностями здоровья – задача, которая, во-первых, не под силу большинству приемных родителей, во-вторых, это совершенно незачем. Это излишний героизм, который может привести к тяжелым последствиям для детей. Потому что прием каждого ребенка в семью – это сложно и требует большого внимания. Воспитание ребенка с инвалидностью тоже требует огромных ресурсов, времени, внимания и заботы".