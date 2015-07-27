Как действует проект по выделению жилья приемным семьям в Москве

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
В Москве реализуется пилотный проект по выделению необходимого жилья приемным родителям, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста и (или) детей с инвалидностью. М24.ru расскажет о том, как развивается проект и сколько семей к нему подключились.
О проекте
Пилотный проект по имущественной поддержке семей (выделению жилья), принявших на воспитание детей-сирот, запустили 3 февраля прошлого года. В этот день департамент социальной защиты населения города начал прием документов от граждан, желающих принять участие в проекте.
Суть в том, что приемные семьи, взявшие на воспитание не менее пяти детей сирот, из которых три ребенка старше 10 лет и/или имеют ограниченные возможности здоровья (инвалидность), получают жилье, площадь которого достаточна для комфортного проживания большой семьи. Через 10 лет участникам проекта предоставляется жилье по договору социального найма или в собственность.
Обязательное условие участия в проекте – успешное прохождение психологической диагностики, целью которой в определении готовности родителей создать приемную семью.
Приемные родители должны находиться в браке не менее трех лет. Граждане могут быть из любого региона РФ, при этом дети, передаваемые на воспитание в семьи, должны быть исключительно жителями города Москвы.
Граждане, желающие участвовать в пилотном проекте, должны предоставить заключение органа опеки и попечительства о возможности быть опекунами. Решение о возможности участия приемной семьи в пилотном проекте принимается Городской межведомственной комиссией по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приемным родителям нужно воспитывать и содержать детей пока им не исполнится 18 лет.
Мнение эксперта"Насколько я знаю, уже несколько семей функционируют в рамках проекта. Мне кажется, безусловно, для многих приемных семей была бы важна поддержка, в том числе жилищная. Но я думаю, что такая поддержка нужна не только приемным семьям, но и кровным, которым приходится расставаться со своими детьми, так как им негде жить".
Официальные данные
В 2014 году участниками проекта стали 20 приемных семей. В приемные семьи передано 102 ребенка-сироты, из которых 25 детей являются инвалидами, 58 детей старше 10 лет и 19 детей младше 10 лет. Площадь предоставленных для проживания квартир составляет от 105 до 190 квадратных метров.
В 2015 году департамент продолжает принимать заявки от семей, желающих участвовать в пилотном проекте. По состоянию на 1 августа текущего года в департамент поступило более 30 обращений по вопросу участия в пилотном проекте, из них с полным пакетом документов обратилось 23 семьи.
В целом внедрение новой модели семейного устройства только за прошлый год позволило уменьшить число детей-сирот, воспитывающихся в московских детских домах, на 20 процентов – с 3735 до 2998 детей, говорят в департаменте.
Одним из первых участников проекта стала семья Максима и Людмилы Княгининых. В настоящее время они воспитывают 11 детей, из которых восемь – приемные. Семье предоставлена для проживания шестикомнатная квартира на улице Молодцова.
На сегодняшний день 85 процентов московских детей, оставшихся без попечения родителей, обрели любящих родителей. Это намного больше, чем год назад и тем более 5-10 лет назад. Тем не менее почти 3000 детей-сирот по-прежнему живут в детских домах и интернатах. Поэтому столичное правительство планирует далее развивать и пропагандировать семейное устройство детей-сирот.
Мнение
Президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская:
"Саму ценность проекта я, конечно, понимаю. У нас очень большая проблема с жильем, люди нуждаются в нем. Есть родители, которые могли бы вырастить больше детей, будь им где это делать. Родители, которые желают стать приемными, должны пройти проверку, в том числе жилищную, и понятно, что, если они живут в маленьком доме, большое количество детей им не дадут. Поэтому в идее проекта есть безусловная логика. Но вопрос, как к этому подходить, очень серьезный.
Я бы рассматривала выдачу квартир не по формальным параметрам, а в индивидуальном порядке. Причем выдавала бы жилье только тем семьям, которые уже имеют опыт именно приемного родительства, иначе у нас получится эксперимент. Если вдруг родители не справятся, что будет с детьми?
Родители, которые уже имеют опыт, воспитали определенное количество детей и смогут справиться со следующими, могли бы стать основой для создания профессиональных семей, способных взять на воспитание более тяжелых детей. Но условие взять единовременно пять детей сложное.
Две семьи, которые в рамках проекта уже взяли приемных детей, сделали это постепенно. Они включились в проект немного на других условиях, и это правильно, потому что взять разом пять взрослых детей и одного с ограниченными возможностями здоровья – задача, которая, во-первых, не под силу большинству приемных родителей, во-вторых, это совершенно незачем. Это излишний героизм, который может привести к тяжелым последствиям для детей. Потому что прием каждого ребенка в семью – это сложно и требует большого внимания. Воспитание ребенка с инвалидностью тоже требует огромных ресурсов, времени, внимания и заботы".