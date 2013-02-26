Мэрия предложила оппозиции маршрут шествия до проспекта Сахарова

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Мэрия Москвы готова согласовать маршрут акции оппозиции "Марш за права москвичей" от Страстного бульвара до проспекта академика Сахарова. Об этом М24.ru заявил глава департамента региональной безопасности Алексей Майоров. По его словам, согласовать акцию должны в течение дня 26 февраля, поскольку почти все остальные мероприятия на 2 марта уже согласованы.

При этом один организаторы марша предлагают маршрут от Сретенского бульвара до Пушкинской площади. "Доводы организаторов о том, что формат мероприятия не подразумевает использования такой большой площади, как пр. Сахарова, не слышат", - пишет в Тwitter координатор "Левого Фронта" Сергей Удальцов.

Как пояснил Алексей Майоров, Пушкинская площадь на 2 марта уже давно занята, там запланировано проведение культурных мероприятий. "Мы дали то предложение, которое вписывается в жизнь города. Если представители оппозиции не согласятся с ним, значит, они не хотят проводить мероприятие и ищут причины, чтобы его не проводить", - подчеркнул чиновник.