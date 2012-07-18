Столичные власти согласовали проведение митинга 26 июля

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Московское правительство согласовало митинг оппозиции, запланированный на 26 июля в Новопушкинском сквере, сообщил "Интерфаксу" замглавы департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник.

По словам Олейника, мероприятие согласовано в период с 19.00 до 22.00. Разрешенная численность участников - до 1,5 тысяч человек.

Напомним, митинг, организованный оппозиционным движением "Комитет 6 мая", собирается в поддержку арестованных по делу на Болотной площади.

Ранее организаторы планировали провести шествие от Никитского бульвара до Новопушкинского сквера с митингом в сквере. На прошлой неделе мэрия Москвы предложила оппозиционерам перенести место его проведения. По мнению властей, мероприятие может создать неудобства гражданам, поскольку запланировано на вечернее время буднего дня в центре города. Однако организаторы настаивали на проведении митинга именно в Новопушкинском сквере и ради этого отказались от шествия.