По "болотному делу" на допрос вызваны два адвоката

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках расследования уголовного дела об организации и участии в массовых беспорядках на Болотной площади на допрос в главное следственное управление СК России вызваны адвокат Московской коллегией адвокатов "Содействие" Елена Лукьянова и адвокат Марк Фейгин.

Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщает, что Лукьянова являлась одним из организаторов митинга на Болотной площади, поэтому она может располагать сведениями о его подготовке, организации и проведении.

В материале говорится, что Фейгин, находясь на сцене Болотной площади, сообщил митингующим о начале сидячей забастовки у кинотеатра "Ударник" и призывал граждан присоединиться к ней.

Напомним, митинг на Болотной площади состоялся 6 мая 2012 года, в ходе него произошли столкновения оппозиции с полицией. Более 400 демонстрантов были задержаны, пострадало около 30 полицейских.