Охранять центр Москвы 6 мая будут более 5 тысяч полицейских

Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 6 мая на Болотной площади столицы состоится согласованный с властями митинг оппозиции, заявленное количество участников которого - 30 тысяч человек.

Охранять центр Москвы 6 мая в общей сложности будут около 5 тысяч сотрудников полиции, военнослужащих внутренних войск и дружинников.

Как сообщает пресс-служба московского ГУ МВД, проход на мероприятие будет осуществляться через 30 рамок металлодетекторов. В связи с этим в полиции рекомендуют участникам прибывать к месту митинга заранее.

Уточняется, что стационарные рамки будут установлены со стороны Кадашевской и Болотной набережных (3 рамки); от Лужкова моста до сквера Болотной площади (15 рамок); от Малого Москворецкого моста до дома №10 по Болотной улице (2 рамки); от сквера Болотной площади до дома № 18Б по Болотной улице (10 рамок).

В столичном главке МВД отмечают, что на мероприятия запрещено проносить колюще-режущие предметы, крупные сумки, пластиковые, стеклянные и другие емкости с жидкостями.