16 мая 2013, 10:40

Общество

В расселенном доме на юго-востоке Москвы снимали жилье 154 мигранта

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские обнаружили целое общежитие мигрантов в одном из расселенных домов на Люблинской улице. В комнатах там жили от трех до семи человек. При этом за аренду жилья они платили по 4 тысячи рублей.

В результате проверки для установления их личности в отделы полиции были доставлены 154 выходцев из республик Средней Азии. В отношении 38 из них были составлены административные протоколы за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в стране, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Напомним, накануне в промзоне на юге Москвы также выявили 236 мигрантов. Выяснилось, что они незаконно открыли там кафе. В отношении нескольких из них были составлены административные протоколы за различные нарушения законодательства.

