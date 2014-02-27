В Москве удалось частично решить проблему "резиновых квартир" - Иванов

"Интервью": Владимир Иванов - о борьбе с "резиновыми" квартирами

Замглавы столичного управления ФМС Владимир Иванов заявил, что в столице проблема "резиновых квартир" перестала "стоять остро". Он отметил, что этого удалось добиться благодаря проверкам и рейдам, которые проходят в различных округах Москвы.

"В некоторых регионах собственники делили квартиры на мелкие доли, куда регистрировали неограниченное количество людей. Москве удалось избежать этого", - заявил Иванов.

По словам Иванова, число людей, которые занимаются организацией "резиновых квартир", в Москве неуклонно сокращается.

Замглавы столичного УМФС подчеркнул, что проверки, которые проводит миграционная служба, являются плановыми.

"Исключением из правила являются случаи, когда жители сами просят нас проверят квартиру, где по их подозрению, могут проживать или зарегистрироваться нелегальные мигранты", - сказал Иванов.