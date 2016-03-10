Население Москвы выросло на 21 тысячу человек без учета миграции

Фото: ТАСС/Владимир Саяпин

Население столицы продолжает расти. Причем прирост идет не только за счет миграции, но и естественным путем – за счет повышения уровня рождаемости, сообщает Контрольно-счетная палата Москвы.

Естественный прирост населения в прошлом году составил 21133 человека, что на 0,8 процента больше, чем в 2014 году.

Напомним, через 15 лет в Москве будут жить более 13,5 миллиона человек. По данным Мосгорстата, к 2030 году число жителей столицы увеличится на 1,5 миллиона человек. Естественный прирост населения составляет 100 тысяч человек в год.

Член Ассоциации футурологов Александр Кононов рассказал, что в будущем жители столицы станут мобильнее.

"Москва станет больше. У москвичей прекрасные перспективы, но им придется стать несколько мобильнее. Москва – авангард. Мы несем в регионы передовые знания и культуру. Сейчас это свойственно для больших корпораций. Они ездят в регионы поднимать заводы и промышленность.

Думаю, эта тенденция будет только нарастать. Кто-то будет оставаться на новых местах. Страна будет становиться такой же комфортной, как Москва. Появится больше возможностей удаленной работы, по всей России или из-за рубежа. В Москве будет прописано одно количество людей, а фактически часть из них будут приезжать сюда периодически", – пояснил он.