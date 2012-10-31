Использование чужой соцкарты обойдется в 2,5 тысячи рублей

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Депутаты Мосгордумы приняли изменения в столичный Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ужесточение наказания за пользование чужой социальной картой.

Теперь за данное правонарушение москвичам грозит штраф в 2,5 тысячи рублей. До этого он был равен 1 тысяче рублей.

Ранее в ходе обсуждений депутаты неоднократно высказывались о необходимости принятия данных поправок: зачастую льготники передают свои карты родственникам, которые незаконно пользуются ими при проезде на транспорте, а платить за это приходится из городской казны.

По мнению парламентариев, существовавшие нормы не позволяли бороться с масштабным использованием чужих соцкарт.

После принятия проекта закона в первом чтении к документу поступили поправки. В частности, было уточнено понятие "льготная персонифицированная карта", сообщает пресс-служба Мосгордумы.

Кроме того, были учтены все замечания и предложения, высказанные депутатами, государственно-правовым управлением и прокуратурой.

Отметим, что за 9 месяцев текущего года на наземном общественном транспорте столицы было изъято более 60 тысяч соцкарт и выявлено около 2 миллионов безбилетных пассажиров. Благодаря этому удалось сэкономить почти 43 миллиона рублей из бюджета города.