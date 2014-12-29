На "Комсомольской" начала работу первая справочно-информационная стойка

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На станции метро "Комсомольская" начала работу справочно-информационная стойка для пассажиров. Уже в следующем году аналогичные информационные стойки могут появиться и на других крупных пересадочных узлах.

Теперь москвичи и гости столицы могут проконсультироваться о поездках в метро, узнать о стоимости проезда и видах проездных билетов; получить разъяснения, касающиеся правил пользования метрополитеном и провоза багажа, и даже о столичных достопримечательностях, расположенных вблизи станций метро.

Сотрудники за стойкой также могут вызвать инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров. Также пассажиры могут узнать, как им проще всего добраться до любой точки столицы, используя наземный транспорт, при этом они могут распечатать маршрут своей поездки.

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Кроме того, персонал за стойкой готов дать консультацию гостям столицы, как на русском, так и на английском языках, а отдельные сотрудники кроме английского владеют ирландским, норвежским и даже японским языками.

Пока справочно-информационная стойка будет функционировать ежедневно с 8.00 до 20.00. Штат сотрудников сегодня составляет 10 человек, которые работают в две смены. Таким образом, одновременно консультационные услуги для пассажиров будут оказывать 4-5 сотрудников.

Напомним, в первом квартале следующего года в столичном метро начнут заменять навигацию на станциях. Будут использоваться как привычные элементы навигации, так и новые - динамические табло с информацией об экстренных ситуациях, а также часы с обратным отсчетом времени до прибытия поезда. Ранее M24.ru сообщало, что в подземке уже начали их установку.

Так, экспериментальное табло повесили на днях на платформе станции "Проспект Мира" - у последнего вагона. Предполагается, что в следующем году такие устройства появятся на всех станциях метро. Однако нынешние табло, которые отсчитывают, сколько минут нет поезда, останутся на своих местах - у первого вагона.

Отметим, что в октябре на станциях метро "Кузнецкий мост", "Охотный ряд" и "Площадь Революции" появились элементы новой навигации. Там установили информационные колонны нового образца и указатели выходов.

На стекле обозначены не только станции метро, но и карта района. Также там размещена информация о велоинфраструктуре, пешеходных зонах и общественном транспорте.