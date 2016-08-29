Машинист остановил поезд ради котенка на станции метро "Университет"

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Машинист вытащил котенка из-под колес поезда на станции метро "Университет" Сокольнической линии, сообщает Агентство "Москва". Котенок бродил по путевой канаве, рассказал корреспондент агентства.

Машинист остановил поезд на станции, вышел из кабины, спустился на рельсы и вытащил животное на платформу.

Затем поезд продолжил движение.

Фото: твиттер Московского метрополитена

В случае если вы упали на рельсы, а поезд еще далеко – ни в коем случае не приближайтесь к краю платформы. Там проходит высоковольтный провод. Следуйте к тоннелю по ходу движения поезда.

Вы будете в безопасности, оказавшись за черно-белой рейкой. Здесь необходимо дождатся помощи сотрудников метро.