Участники опроса "Метро открытых дверей" пожаловались на незаконную торговлю

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Проблема несанкционированной торговли в метро оказалась одной из самых острых тем для пассажиров по итогам опроса "Метро открытых дверей", сообщает пресс-служба подземки.

Всего респонденты заполнили более 4 000 анкет и оставили свои комментарии. Незаконная торговля в метро и на территории вокруг станций оказалась одной из ключевых тем опроса. Проблема безопасной организации пассажиропотока волнует каждого четвертого горожанина.

По мнению пассажиров, нелегальные торговые точки опасны, потому что там продаются товары сомнительного качества, также они мешают пассажиропотоку. Самыми проблемными оказались рынок у метро "Университет", который "уже второй десяток лет мешает проходу", и станция "Выхино".

"Мы прилагаем серьезные усилия, чтобы освободить метро и от незаконной торговли, и от попрошаек, и от несанкционированной рекламы. Результаты есть. Мы будем и дальше заниматься этой проблемой, чтобы обеспечить пассажирам комфорт и безопасность", ― отметил начальник метро Дмитрий Пегов.

Жители столицы могут заполнить анкету о качестве работы метро

В правительстве о проблеме уже знают, с 1 августа в Москве проходит месячник борьбы с несанкционированной торговлей. Сотрудники департамента торговли и услуг проводят совместные рейды с полицией.

Напомним, что в декабре 2013 года 1200 сотрудников частных охранных предприятий начали патрулировать пятидесятиметровую зону у станций в поисках незаконных торговцев. Всего в столице насчитывается 300 мобильных постов охраны с видеонаблюдением.

При этом часть пассажиров, поучаствовавших в опросе, высказываются за появление санкционированных торговых точек. Москвичи хотят, чтобы в метро вернулись буфеты, также, по их мнению, необходимо установить киоски, где можно приобрести кофе и свежую газету.

Отметим, что в рамках опроса "Метро открытых дверей" москвичи также попросили провести Wi-Fi на тех линиях, где его еще нет, и поставить туалеты.

Опрос о работе метрополитена проходил на станциях "Китай-город", "Комсомольская" и "Площадь революции" с 15 по 17 августа. Пассажиры оценивали график движения поездов, работу эскалаторов, билетных касс и сотрудников метро. Также москвичи высказывались о новых услугах: тарифном меню, напольной навигации, Wi-Fi и т.д.

Помимо интернета и туалетов самые популярные предложения – поставить на станциях урны и оснастить все вагоны кондиционерами. Также москвичи хотят, чтобы в метро не было попрошаек и можно было покупать билеты по банковским картам.

По словам главы департамента транспорта Максима Ликсутова, анкетирование пассажиров будет проводиться регулярно, раз в три месяца. "Это позволит нам вовремя выявлять назревшие проблемы и принимать меры", - сказал он.