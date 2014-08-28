Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

28 августа 2014, 15:19

Чаще всего вандалы портят вагоны на Кольцевой и Филевской линиях

метро вандализм вагоны

Фото: ИТАР-ТАСС

С начала года пассажиры метро раскрасили снаружи 42 вагона и испортили более 600 диванов, сообщает пресс-служба метрополитена. Больше всего случаев вандализма было зафиксировано на Кольцевой и Филевской линиях. Отметим, что большинство станций "голубой" ветки метро находится не под землей, а на поверхности.

Ссылки по теме

Чаще всего пассажиры портят стекла вагонов и входные двери, исписывают их маркерами и краской и царапают, отмечают работники метро. За несколько месяцев сотрудники столичной подземки убрали около 58 000 надписей и несанкционированных объявлений. Также в метрополитене поменяли в вагонах 17 стекол и 3 плафона.

"Хотелось бы напомнить пассажирам, что многие станции имеют особый статус объектов культурного наследия, - сказал начальник метрополитена Дмитрий Пегов. - Мы просим бережно относиться не только к станциям, эскалаторным наклонам, колоннам и уникальным витражам, но и непосредственно к вагонам, ведь комфортное пребывание зависит, в том числе и от самих пассажиров".

Штрафы за вандализм

Вандализм наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до 3 месяцев. Также осужденному могут назначить обязательные работы на срок от 120 до 180 часов или исправительные работы - от 6 месяцев до года. Более суровое наказание – арест до трех месяцев.

Вандализм, совершенный группой лиц, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-то социальной группы наказывается ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать