Чаще всего вандалы портят вагоны на Кольцевой и Филевской линиях

Фото: ИТАР-ТАСС

С начала года пассажиры метро раскрасили снаружи 42 вагона и испортили более 600 диванов, сообщает пресс-служба метрополитена. Больше всего случаев вандализма было зафиксировано на Кольцевой и Филевской линиях. Отметим, что большинство станций "голубой" ветки метро находится не под землей, а на поверхности.

Чаще всего пассажиры портят стекла вагонов и входные двери, исписывают их маркерами и краской и царапают, отмечают работники метро. За несколько месяцев сотрудники столичной подземки убрали около 58 000 надписей и несанкционированных объявлений. Также в метрополитене поменяли в вагонах 17 стекол и 3 плафона.

"Хотелось бы напомнить пассажирам, что многие станции имеют особый статус объектов культурного наследия, - сказал начальник метрополитена Дмитрий Пегов. - Мы просим бережно относиться не только к станциям, эскалаторным наклонам, колоннам и уникальным витражам, но и непосредственно к вагонам, ведь комфортное пребывание зависит, в том числе и от самих пассажиров".