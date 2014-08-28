Чаще всего вандалы портят вагоны на Кольцевой и Филевской линиях

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С начала года пассажиры метро раскрасили снаружи 42 вагона и испортили более 600 диванов, сообщает пресс-служба метрополитена. Больше всего случаев вандализма было зафиксировано на Кольцевой и Филевской линиях. Отметим, что большинство станций "голубой" ветки метро находится не под землей, а на поверхности.
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Чаще всего пассажиры портят стекла вагонов и входные двери, исписывают их маркерами и краской и царапают, отмечают работники метро. За несколько месяцев сотрудники столичной подземки убрали около 58 000 надписей и несанкционированных объявлений. Также в метрополитене поменяли в вагонах 17 стекол и 3 плафона.
"Хотелось бы напомнить пассажирам, что многие станции имеют особый статус объектов культурного наследия, - сказал начальник метрополитена Дмитрий Пегов. - Мы просим бережно относиться не только к станциям, эскалаторным наклонам, колоннам и уникальным витражам, но и непосредственно к вагонам, ведь комфортное пребывание зависит, в том числе и от самих пассажиров".
Штрафы за вандализмВандализм наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до 3 месяцев. Также осужденному могут назначить обязательные работы на срок от 120 до 180 часов или исправительные работы - от 6 месяцев до года. Более суровое наказание – арест до трех месяцев.
Вандализм, совершенный группой лиц, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-то социальной группы наказывается ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет.
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