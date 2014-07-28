В метро запретили установку новых стрелок

Фото: ИТАР-ТАСС

В столичном метрополитене до особого распоряжения запрещена установка новых стрелочных переводов, сообщает ИТАР-ТАСС. Запрет на установку механизмов был подписан начальником московской подземки Дмитрием Пеговым.

Глава метрополитена заявил, что в настоящее время продолжается расследование причин крушения поезда, произошедшего 15 июля на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар".

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В настоящее время уже задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов. Все они содержатся под стражей.

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. По данным Следственного комитета, стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.