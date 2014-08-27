Метрополитен вычислит самые загруженные станции с помощью турникетов

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Московский метрополитен вычислит самые загруженные станции и участки линий, а также получит информацию о маршрутах пассажиров между станциями, рассказал M24.ru источник в подземке. Для расчета данных нужно будет модернизировать автоматическую систему оплаты проезда (АСОП), установленную на турникетах.

Сейчас метрополитен исследует перемещения пассажиров только между линиями метрополитена, однако планирует получать данные также о пассажиропотоке между станциями и участками линий. "Для совершенствования системы управления городским транспортом, необходимо построить матрицу корреспонденций пассажиропотоков между станциями Московского метрополитена. Существующее программное обеспечение позволяет получать данные о перемещениях только между линиями метрополитена", - отметил собеседник M24.ru.

Программное обеспечение для вычисления маршрутов пассажиров планируется разработать к началу 2015 года. На это будет потрачено примерно 4 млн рублей.

Правда, власти не смогут получать информацию о перемещениях пассажиров в режиме реального времени. Система будет хранить данные о проходах в течение 14 дней. Власти смогут получить информацию за один выбранный день, 3 часа или 30 минут. Чиновники смогут подсчитать пассажиропоток на конкретной станции, группе станций, участке линий, а также по округам Москвы.

Директор некоммерческого партнерства "Информационная культура" Иван Бегтин отметил, что помимо данных о проходах пассажиров через турникеты, есть и другие способы получить данные о пассажиропотоке в подземке. "Например, с помощью видеокамер в метро можно не только посчитать загруженность, но и идентифицировать конкретного пассажира. Однако это не такая простая задача, все камеры должны быть подключены к единой базе данных и иметь единый алгоритм распознавания", - сказал он.

Напомним, до конца года планируют запустить интеллектуальную систему видеонаблюдения на Кольцевой линии московского метрополитена. На каждой станции установят, как минимум, 30 камер, которые будут выявлять потенциальных террористов, а также карманников, "зайцев" и нетрезвых пассажиров.

Помимо этого, достаточно точно определить, где и когда перемещаются пассажиры, по словам Бегтина, можно с помощью подключения к сети WI-FI. "Даже если абонент только пытается подключиться к WI-FI с телефона, он уже сообщает оператору свой уникальный код. Таким образом, можно узнать, не только где вы, но и кто вы", - отметил он.

Wi-Fi в метро уже подключен на Каховской, Кольцевой, Калининской, Сокольнической и Люблинско-Дмитровской линий. До конца года сеть должна появиться на всех линиях.

Напомним, московские власти также планировали получить от операторов "большой тройки" данные о перемещениях абонентов. Эта информация нужна, чтобы создавать новые транспортные сервисы, в том числе о пробках в подземке. Речь идет об обезличенных данных, то есть власти будут следить только за маршрутами москвичей, без имен, номеров телефонов и паспортных данных.

Также до конца года московские власти хотят получат информацию о том, сколько людей постоянно проживает в различных районах "старой" Москвы.

Наталья Савельева