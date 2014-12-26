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26 декабря 2014, 21:56

Общественный транспорт Москвы работает без сбоев

метро общественный транспорт наземный транспорт часы пик

Фото: M24.ru

Общественный транспорт Москвы работает без сбоев в условиях увеличенного пассажиропотока, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Поезда метрополитена в течение дня ходят с сокращенными интервалами. Это позволяет избежать скопления людей на платформах станций метро.

Кроме того, на маршрутах наземного транспорта работает максимальное количество подвижного состава.

В департаменте отмечают, что дорожная обстановка остается сложной. Практически все крупные магистрали города перегружены. Количество автотранспорта на московских дорогах за последние сутки значительно увеличилось.

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Кроме того, на дорогах зафиксировано трехкратное увеличение количества ДТП. Так, только за один день, 25 декабря, в городе произошло 2,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий.

По прогнозам департамента, вечерние часы пик 26 декабря продлятся до 23:00, после чего ситуация начнет постепенно улучшаться.

Напомним, накануне столичный метрополитен перевез 9,6 миллиона пассажиров, что является рекордом с момента введения в 2007 году автоматической системы учета количества пассажиров. Кроме того, на улицы Москвы выехали 3,7 миллиона автомобилей, что примерно на 600 тысяч превышает число машин, передвигающихся по городу в обычные дни.

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