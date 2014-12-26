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Общественный транспорт Москвы работает без сбоев в условиях увеличенного пассажиропотока, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Поезда метрополитена в течение дня ходят с сокращенными интервалами. Это позволяет избежать скопления людей на платформах станций метро.

Кроме того, на маршрутах наземного транспорта работает максимальное количество подвижного состава.

В департаменте отмечают, что дорожная обстановка остается сложной. Практически все крупные магистрали города перегружены. Количество автотранспорта на московских дорогах за последние сутки значительно увеличилось.

Кроме того, на дорогах зафиксировано трехкратное увеличение количества ДТП. Так, только за один день, 25 декабря, в городе произошло 2,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий.

По прогнозам департамента, вечерние часы пик 26 декабря продлятся до 23:00, после чего ситуация начнет постепенно улучшаться.

Напомним, накануне столичный метрополитен перевез 9,6 миллиона пассажиров, что является рекордом с момента введения в 2007 году автоматической системы учета количества пассажиров. Кроме того, на улицы Москвы выехали 3,7 миллиона автомобилей, что примерно на 600 тысяч превышает число машин, передвигающихся по городу в обычные дни.