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25 июня 2017, 19:25

Город

"Ночь русского балета" пройдет в столичном метро

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

"Ночь русского балета" пройдет на станции "Новослободская" в Московском метрополитене с 25 на 26 июня, сообщает пресс-служба подземки.

На платформе выступят артисты Кремлевского балета, среди которых заслуженные артисты России Михаил Мартынюк и Ирина Аблицова, а также народная артистка России Наталья Балахничева. Они представят фрагменты из спектаклей "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Дон Кихот" и других.

Акцию "Ночь русского балета" приурочили к проведению Кубка конфедераций FIFA-2017 в России. К

Концерт начнется в 2:30, когда столичная подземка будет уже закрыта. Но двери "Новослободской" будут открыты для всех желающих посетить акцию.

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