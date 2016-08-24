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24 августа 2016, 11:20

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Энергосберегающие лампы установили в вестибюлях и переходах 62 станций метро

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Новые энергосберегающие лампы установили в вестибюлях и переходах 62 станций столичной подземки. Об этом mos.ru сообщили в пресс-службе московского метрополитена.

Энергоемкие светильники прослужат в семь раз дольше обычных, что позволит сократить расходы метро на электричество в два раза. Всего планируется установить около десяти тысяч светодиодных и люминесцентных ламп на всех 84 станциях, вошедших в программу благоустройства.

Помимо установки нового энергосберегающего освещения, в вестибюлях и переходах заменили лестничные сходы. Кроме того, специалисты обновили облицовочное покрытие на полу и стенах, электропроводку и двери.

В октябре в столичной подземке также начнут менять турникеты. Новые устройства исключают возможность прохода "зайцев". Они имеют увеличенные размеры и высоту и выполнены из нержавеющей стали. Все это позволит увеличить их срок использования.

Кроме того, новые турникеты оснащены технологиями оплаты PayPass/PayWave и NFC. Данная технология позволяет оплатить проход в метро банковской картой. Как правило, устройство устанавливаются на турникете, расположенном ближе всего к будке дежурного.

метро освещение ремонт лампы
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