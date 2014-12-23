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Москва 24

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Город

23 декабря 2014, 10:22

Опубликована карта строящихся линий метро

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Карта с портала Стройкомплекса Москвы

На портале столичного Стройкомплекса появилась карта "Метро-2020". Там обозначены все строящиеся линии подземки и станции, которые будут введены в строй до 2020 года.

Кроме того, на карте обозначены строящиеся электродепо и дополнительные вестибюли.

В настоящее время ведется строительство 30 станций столичной подземки. Часть из них будет открыта в 2015 году, часть - годом или двумя позже. На строительных работах заняты более 40 тысяч человек.

"Москва в цифрах": Второе кольцо метро

Отметим, что программа строительства метро в Москве реализуется с 2011, и в ее рамках уже открыты 14 новых станций подземки. Планируется, что к 2020 году около 93 процентов москвичей будут жить в шаговой доступности от станций метрополитена.

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В течение 2014 года власти Москвы планировали открыть несколько новых станций метро. В январе открылась станция "Деловой центр" Калининско-Солнцевской линии московского метро. Было запущено движение поездов от "Делового центра" до "Парка Победы".

В феврале ввели в эксплуатацию "Лесопарковую" и "Битцевский парк", которые продолжили Бутовскую ветку и соединили Калужско-Рижскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии. В августе была открыта станция "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии.

8 декабря была открыта станция "Тропарево", которая пока является конечной на Сокольнической линии метро.

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