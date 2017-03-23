Музыканты выступят на 15 площадках в московском метро

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Новых исполнителей проекта "Музыка в метро" можно будет услышать на 15 площадках столичной подземки. Об этом сообщает пресс-служба метро.

Проект стартует в понедельник, 27 марта. Пассажиры услышат более 200 творческих коллективов. Среди них артисты, играющие на музыкальной пиле и тибетских чашах, молодая группа, исполняющая песни The Beatles, и джаз-бенд, который сочетает в своих номерах музыку и акробатические элементы.

Музыканты могут выступать в будни, кроме часов пик, с 10.00 до 17.00 и с 20.00 до 22.00, и в выходные дни – с 10.00 до 22.00. Коллективы могут самостоятельно выбирать удобное время и место для концертов на сайте проекта "Музыка в метро" – music.mosmetro.ru. Все места для выступлений хорошо просматриваются с камер видеонаблюдения, артисты не будут мешать проходу пассажиров.

Музыканты начнут выступать в метро 27 марта

Пилотный проект "Музыка в метро" стартовал еще в прошлом году . Участники дали около 1,5 тысячи концертов, представив пассажирам метро произведения разных музыкальных жанров. В 2017 году администрация метро предоставит музыкантам пятнадцать площадок для выступлений. С помощью музыки авторы идеи хотят создать хорошее настроение пассажирам, а артистам дать возможность проявить себя. Музыканты могут выступать в метро в течение года. Выбирать удобное время и место для концертов им разрешат самостоятельно. Они будут играть в будни с 10:00 до 17:00 и с 20:00 до 22:00, а в выходные дни – с 10:00 до 22:00. На сайте "Музыка в метро" также есть календарь с расписанием выступлений участников. К концу марта там будут появляться и новые имена музыкантов.

