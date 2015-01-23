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23 января 2015, 18:52

Реконструкция подземного перехода у "Пушкинской" начнется в 2016 году

метро реконструкция вестибюли Пушкинская

Фото: M24.ru

Московский метрополитен начнет реконструкцию подземного перехода у станции "Пушкинская" (под Тверской улицей) в 2016 году, сообщил первый заместитель начальника столичной подземки Юрий Дегтярев.

"Той частью "Пушкинской", которую сейчас реконструируют, занимается "Гормост"", - сказал Дегтярев. На другой части реконструкция начнется в следующем году.

Напомним, с 14 января изменился режим работы станции метро "Тверская". Из-за работ по капитальному ремонту эскалатора попасть на "Тверскую" можно только через "Пушкинскую".

Эскалаторы работают только на подъем. Вход на станцию отркроют 13 марта.

За прошлый год был проведен капитальный ремонт кровли семи вестибюлей, стилобатов на пяти станциях, облицовки на двух станциях, облицовки пола на одной станции. Кроме того, на 43 платформах станций отремонтировали полы.

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Отметим, в декабре прошлого года из-за ремонта эскалаторов закрылись станции "Ботанический сад" и "Проспект мира" (кольцевая). 6 и 7 сентября для замены электрооборудования эскалаторов закрывали восточный вестибюль станции метро "Текстильщики".

Также в 2015 году по этой же причине будут полностью закрыты станции "Фрунзенская", "Рижская" и "Бауманская".

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