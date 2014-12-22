Занимавшийся любовью в московском метро диггер сдался полиции

Диггер, устроивший секс-акцию в метро, сдался полиции

Диггер, занимавшийся со своей подругой любовью на участке Замоскворецкой линии столичного метрополитена, сдался полиции, сообщает канал "Москва 24".

В полиции с нарушителем провели разъяснительная работу.

Как сообщалось ранее, молодой человек вместе со своей подругой проникли в тоннель метро, где занялись сексом, фотографируя себя на фоне тоннеля. Позже снимки были размещены в интернете. А столичная полиция начала проверку.

Инцидент стал поводом для внеплановой проверки системы безопасности технологических объектов в метро. Работники столичной подземки должны были убедиться в том, что в тоннели нельзя проникнуть через вентиляционные шахты.