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22 августа 2014, 17:18

Москвичи просят поставить в метро урны и туалеты

метро акции опросы Wi-Fi в метро

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках опроса "Метро открытых дверей" москвичи попросили провести Wi-Fi на тех линиях, где его еще нет, и поставить туалеты, рассказали M24.ru в пресс-службе столичной подземки.

Опрос о работе метрополитена проходил на станциях "Китай-город", "Комсомольская" и "Площадь революции" с 15 по 17 августа. Пассажиры оценивали график движения поездов, работу эскалаторов, билетных касс и сотрудников метро. Также москвичи высказывались о новых услугах: тарифном меню, напольной навигации, Wi-Fi и т.д.

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Всего участники оставили около 4 тысяч сообщений. Помимо интернета и туалетов самые популярные предложения – поставить на станциях урны и оснастить все вагоны кондиционерами. Также москвичи хотят, чтобы в метро не было попрошаек и можно было покупать билеты по банковским картам.

По вопросу о том, нужно ли разрешить в метро провоз велосипедов, мнения разошлись. Однако сколько голосов будет "за", а сколько "против", пока сказать сложно, поскольку в соцсетях в официальных группах метро опрос проходит до 27 августа ("Вконтакте" и Facebook).

Также москвичи предлагали запретить есть в вагонах. "Но такое ограничение есть и сейчас, просто его не все соблюдают", - добавили в пресс-службе.

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По словам главы департамента транспорта Максима Ликсутова, анкетирование пассажиров будет проводиться регулярно, раз в три месяца. "Это позволит нам вовремя выявлять назревшие проблемы и принимать меры", - сказал он.

Напомним, бесплатный интернет в середине августа заработал на "зеленой" линии метро. Она стала шестой веткой, где есть Wi-Fi. Беспроводным интернетом уже пользуются пассажиры Каховской, Кольцевой, Калининской, Сокольнической и Люблинско-Дмитровской линий. Интернет есть на половине веток метрополитена. До конца текущего года сеть Wi-Fi появится на всех линиях. Ежедневно интернетом в метро пользуется более 400 тысяч пассажиров, совершающих более 500 тысяч подключений.

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