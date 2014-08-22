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Москва 24

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Город

22 августа 2014, 00:10

Единый транспортный портал и киоск приложений запустят в декабре

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Фото: M24.ru, Михаил Сипко

Московские власти начали разработку единого транспортного портала с киоском мобильных приложений, рассказал M24.ru источник в мэрии. На сайте, который должен открыться в декабре этого года, москвичи смогут проложить маршрут общественного транспорта и посчитать его стоимость, пополнить карту "Тройка", оплатить штраф, парковку, узнать об эвакуации машины, посмотреть список дорожных камер, планы строительства и перекрытий улиц, пожаловаться в департамент транспорта и многое другое.

Портал должен объединить в себе все официальные транспортные ресурсы столицы, в том числе, parking.mos.ru, troika.mos.ru, транспортные сервисы на сайте госуслуг. Кроме того, на едином транспортном портале можно будет из киоска скачать мобильные приложения для iPhone, Android и Windows Phone. Речь идет как об уже существующих приложениях - "Парковки Москвы", где можно оплатить стоянку, или "Транспорт Москвы", где можно пообщаться с водителем, зная только его госномер, так и о новых. Например, власти уже почти год разрабатывают приложение, позволяющее узнать, сколько осталось ждать автобуса на остановке. Собственные приложения также должен создать московский метрополитен.

"Утро": Единый транспортный портал Москвы запустят в декабре

В целом, новый портал будет представлять собой карту, на которой пользователи смогут увидеть любой элемент транспортной инфраструктуры Москвы - от парковок до велодорожек и велопроката, стоянок такси, остановок общественного транспорта, пунктов продаж билетов, расположение камер и "парконов". Москвичи также смогут сами проложить маршрут городского транспорта. Система будет предлагать разные варианты - в зависимости от времени в пути и стоимости. На сайте будет также общая информация обо всех маршрутах общественного транспорта, расписании и тарифах.

Пользователи портала смогут персонифицировать карту "Тройка", пополнить ее с помощью систем Visa и Mastercard, а в случае необходимости - заблокировать. На сайте также можно будет узнать о своих штрафах за нарушение ПДД и неправильную парковку и оплатить их. Там будет представлен весь функционал портала parking.mos.ru, то есть оплата стоянки, пополнение парковочного счета и т.д.

Помимо этого, москвичи смогут через сайт проверить лицензию у такси, узнать, на какую штрафстоянку был эвакуирован автомобиль, а также записаться на регистрацию машины в ГИБДД онлайн.

Портал также даст возможность пожаловаться на какие-либо транспортные проблемы города. Обращение можно будет направить как в департамент транспорта, так и в Центр организации дорожного движения. Кроме того, на портале планируется проводить голосования по различным транспортным идеям.

На сайте будут публиковаться все планы по перекрытиям дорог в целях безопасности и в праздничные дни, по строительству новых магистралей и развязок, а также оперативная информация - аварии, заторы и т.д.

Единый транспортный портал планируется запустить уже к середине декабря, отметил собеседник M24.ru. На его разработку может быть потрачено до 30 млн рублей.

Маргарита Верховская

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