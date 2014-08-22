Пассажиров "второго кольца" метро ускорят траволаторами

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Переходы на будущие станции третьего пересадочного контура (ТПК) длиной более 100 метров планируют оборудовать траволаторами. Об этом M24.ru рассказал главный архитектор мастерской №15 ОАО "Мосинжпроект" Александр Вигдоров. По его словам, это необходимо, чтобы в перспективе перетянуть поток пассажиров на "второе кольцо" и чтобы люди не ехали в центр ради быстрой пересадки.

"Мы стараемся проектировать станции с короткими переходами, максимум 100 метров. Но если где-то – в силу геологических особенностей участка или застройки на поверхности – станции оказываются разнесены на значительно большее расстояние, скажем, 200 метров, мы рассматриваем возможность установки траволаторов, ускоряющих движение пассажиров", – пояснил Вигдоров в рамках проекта "Метрофест".

По словам архитектора, высокая скорость пересадки особенно актуальна на станциях строящегося третьего пересадочного контура. "Второе кольцо" метро призвано дать пассажирам возможность осуществить пересадку между радиальными линиями, не доезжая до действующей кольцевой ветки или еще дальше в центр Москвы. "Если пассажиру придется идти по переходу 5 минут или больше, он просто не будет пересаживаться на этом контуре, а поедет, как и раньше в центр, чтобы быстрее перейти с одной линии на другую. Тогда пересадочный контур не сможет выполнять свои функции", – пояснил Вигдоров.

"Говорить о том, какие переходы будут оборудовать траволаторами, пока рано, - сказал M24.ru начальник управления метростроительства департамента строительства Дмитрий Дорофеев. - У нас по абсолютному большинству строящихся станций на сегодняшний день существуют только предпроектные решения, которые могут существенно корректироваться".

Напомним, что строительство третьего пересадочного контура (ТПК) должно завершиться в 2018 году. Планируется, что "второе кольцо" станет самой длинной линией столичного метрополитена - его протяженность составит 58,8 км. Предположительно на кольце будет 28 станций. Частью ТПК в том числе станет Каховская линия - между станциями "Каховская" и "Каширская" . В 2015 году планируется сдать участок "Хорошевская"- "Нижняя Масловка".

Эксперты отмечают, что траволаторы не заменят лестницы и эскалаторы, они нужны, чтобы пассажиры быстрее пересекали длинные тоннели переходов. Как пояснил M24.ru председатель Союза пешеходов Владимир Соколов, траволатор может сократить время движения по переходу примерно в 1,5 раза. При этом на одном траволаторе шириной 1,5 метра параллельно смогут проходить по два пассажира.

По словам Соколова, дорожки являются достаточно безопасным средством передвижения, если их скорость примерно равна скорости пешехода – 2-3 км в час. "В этом случае в дополнительных объявлениях о правилах пользования траволаторами не будет необходимости", - пояснил он.

Представитель машиностроительной и сервисной компании Kone corporation, поставляющей траволаторы и эскалаторы, пояснил M24.ru, что "бегущая дорожка" может работать в условиях столичной подземки и влажность для нее не будет проблемой. "Уже давно разработаны модели усиленных траволаторов, которые работают даже на улице в минусовую температуру. У таких механизмов есть и водоотвод, и подогрев. В среднем, они на 20% дороже траволаторов, которые ставят в аэропортах и торговых центрах", - отметил собеседник M24.ru. По его словам, цена одной линии "обычного" траволатора длиной 300 метров может составить порядка 0,5 млн евро. Соответственно, усиленный траволатор обойдется в 0,6 млн евро.

Главное условие установки "бегущей дорожки" - ширина подземного перехода должна быть не менее 5 метров. "Этого хватит для обустройства двух линий траволатора по 1,5 метра шириной и минимального аварийного прохода в 2 метра", - пояснил представитель компании. Транспортные нагрузки столичного метро траволаторы выдержат, полагает собеседник M24.ru. "Эти устройства стоят в аэропортах, где работают круглосуточно, столичный метрополитен же закрывается ночью, и они смогут "отдыхать" какое-то время", - заявил он.

Устройство дорожки практически ничем не отличается от устройства эскалатора. "В одном случае полотно раскладывается в ступеньки, а в другом движется по горизонтали как плоская лента. Движущие механизмы у них примерно одинаковые", - рассказал представитель Kone corporation.

Как отметил аналитик экспертного центра Probok.net Александр Чекмарев, установка "бегущих дорожек" положительно скажется на комфорте пассажиров. "Траволаторы не уменьшат проходимость переходов между станциями, более того, их пропускная способность выше, чем у эскалаторов, которые сейчас ограничивают поток пассажиров", - отметил эксперт.

Чтобы пассажиры могли комфортно перейти с траволатора на лестницу или эскалатор, необходимо оставить свободным пространство длиной 10-20 метров, полагает Чекмарев. "В случае пересадки с эскалатора на траволатор это необходимо не только, чтобы перераспределить потоки пассажиров, но и затем, чтобы два этих механизма не пересекались под полом перехода", - добавил эксперт.

Где конкретно на "втором кольце" могли бы появиться бегущие дорожки, прогнозировать пока рано, отметил эксперт. "Третий пересадочный контур сейчас активно проектируется и места размещения станций и переходов меняются очень часто. Сейчас еще нельзя с уверенностью предполагать, какой длины будут связи между станциями", - заявил Чекмарев.

Он также отметил, что траволаторы можно было бы разместить и на нескольких переходах в старом метро. "Например, очень длинный переход с кольцевой "Павелецкой" на радиальную. Аналогичная ситуация между станциями "Охотный ряд", "Площадь Революции" и "Театральная". Однако последние являются памятниками архитектуры, там с установкой дорожек могут быть проблемы", - рассуждает Чекмарев.

Отметим, ранее столичные власти заявляли, что траволаторами планируется оборудовать транспортный узел "Сити", а также городскую площадь в "Москва-Сити". Кроме того, между департаментом строительства и межрегиональным общественным движением "Союз пешеходов" велись переговоры об оснащении "бегущими дорожками" подземных переходов на реконструируемых вылетных магистралях. Как рассказал Соколов, проект установки траволаторов в подземных переходах так и не получил дальнейшего развития.

Дарья Миронова