Собянин: Основная версия причины ЧП в метро - неисправность стрелки

Мэр: Основная версия причины аварии в метро - неисправность стрелки

В столичной подземке проведут внеплановую проверку всех инженерных, технических и организационных служб, заявил в воскресенье, 20 июля, Сергей Собянин эфире телеканала "Россия 1".

"Следствие еще не закончено, в скором времени оно окончательно скажет, что послужило причиной трагедии в метро. Тем не менее мы, не дожидаясь результатов работы Следственного комитета, приняли решение о проведении внеплановой проверки вообще всех инженерных, технических и организационных служб метрополитена. Более того, направили финансовую проверку, чтобы проверить эффективность расходования средств, чтобы получить еще дополнительный срез того, что происходит в метрополитене", - сказал мэр Москвы.

По словам Собянина, основной версией аварии, повлекшей смерть 22 человек, остается неисправность стрелочного перевода: "В течение часа было определено, что одна из основных версий - неисправность работы стрелочного перевода. За несколько часов мы проверили сотни таких же переводов, чтобы исключить опасность повторения трагедии. Специалисты расставят точки и окончательно скажут, что послужило причиной трагедии".

Он также отметил, что за последние года в метрополитене было сделано многое: закуплено более тысячи единиц подвижного состава - вагонов, которых не было в метро, заменено практически все вентиляционное оборудование, в огромном количестве заменено старое энергетическое оборудование, устаревшие кабели, сотни километров рельс.

"Должен сказать слова благодарности МЧС, железнодорожникам, путейцам, которые незамедлительно, по первому сигналу прибыли на спасение людей. Это скорая помощь, которая после сигнала уже в течение 10 минут была на месте аварии. Это сотни машин скорой помощи, которые работали и своевременно оказывали помощь людям и отвозили их. Это санитарная авиация МЧС, которая прибыла на место аварии. И, конечно, врачи больницы, которые принимали больных и буквально сразу же оказывали помощь. Я разговаривал с врачами, они говорили, что после того, как пострадавших привозили в больницы, операции начинались буквально через 10-15 минут", - добавил Сергей Собянин.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда.

В субботу, 19 июля, движение на "синей" ветке метро было полностью восстановлено.