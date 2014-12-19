Метро поможет пассажирам точнее рассчитать время в пути

"Утро": Время в пути метро рассчитает специальное мобильное приложение

Мобильное приложение для пассажиров метро, которое планируют запустить в начале 2015 года, будет рассчитывать время в пути более точно, чем нынешние сервисы. Как рассказали M24.ru в пресс-службе подземки, оно будет учитывать загруженность станций и поездов, интервалы движения, а также ремонт путей. В пресс-службе компании "Яндекс" M24.ru пояснили, что у сервиса по расчету маршрутов "Яндекс.Метро" нет онлайн-данных о происходящем в подземке.

"Мы планируем, что с помощью нашего приложения можно будет получить прогноз по маршруту, максимально приближенный к реальности. То есть при его составлении будут учитываться ремонтные работы на путях, интервалы и задержки в движении поездов, загруженность станций",- отметил представитель метрополитена. Если на определенных станциях трудно зайти в первый же прибывающий поезд, это также будет учтено при составлении маршрута.

Само приложение планируется запустить в первом квартале 2015 года. "Сейчас оно проходит финальную стадию разработки и отладки", - рассказал собеседник M24.ru.



Впервые о разработке мобильного приложения для пассажиров метрополитен заявил в сентябре этого года. Через него также можно будет отправить жалобы и предложения администрации подземки. В приложении будет еще и мессенджер, через который можно будет найти друзей, едущих в соседнем вагоне или на другой линии, и пообщаться с ними. В приложении также будет реализована функция пополнения карты "Тройка".



Как сообщили M24.ru в пресс-службе компании "Яндекс", сервис "Яндекс.Метро", который также рассчитывает время в пути для пассажиров метрополитена, не учитывает изменения, которые происходят в подземке в режиме реального времени. "Мы даем прогноз, рассчитывая приблизительное время, необходимое для преодоления перегона между станциями, - рассказал представитель компании.- Также мы считаем среднее время перехода с учетом глубины залегания станций. Однако никаких данных в режиме онлайн мы не подтягиваем".

Аналитик экспертного центра Probok.net Александр Чекмарев полагает, что самой ценной функцией для пассажиров будет то, что приложение сможет учитывать данные о ремонте и сбоях в движении поездов. "Если в приложении будет объективная информация, и оно сможет составлять объездные маршруты – это действительно поможет пассажирам сэкономить время", - заявил он.

А вот учет загруженности станций позволит экономить не так много времени. "В час пик поезда идут один за другим, на перегруженных станциях теряется всего несколько минут. Для пассажиров это не критично", - отметил эксперт.

Медиаэксперт Антон Коробков-Землянский полагает, что метрополитен может делать прогнозы загруженности станций на основании статистики в разное время и дни недели. Сегодня таким же образом прогнозируют пробки.

Отметим, что в октябре 2014 года на станции "Проспект мира" также установили табло с информацией о закрытых станциях и ремонтах на эскалаторе, а также о затруднениях в движении поездов. Там же тестируются экраны, отображающие движение поездов в режиме онлайн и отсчитывающие время до прибытия состава. Они могут появиться на всех станциях метро.

Дарья Миронова