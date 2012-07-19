Власти определили, как пройдет линия второго кольца метро в СЗАО

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Власти Москвы утвердили проект планировки участка Третьего пересадочного контура метрополитена (ТПК) от проектируемой станции «Деловой центр» до проектируемой станции «Нижняя Масловка».

Данный участок является первоочередным в новой системе экспрессных линий метрополитена, ввод его в эксплуатацию планируется в 2015 году, сообщается в пресс-релизе Москомстройинвеста.

Трасса линии проходит под территориями районов Пресненский (ЦАО), Хорошево-Мневники (СЗАО), Хорошевский, Аэропорт, Савеловский (САО).

Линия пройдет от станции «Деловой центр», построенной на территории Московского международного делового центра «Москва-Сити», под Третьим транспортным кольцом, Малым кольцом Московской железной дороги, территорией «Лекарственного сада», Смоленским направлением Московской железной дороги, далее вдоль Малого кольца МЖД до Звенигородского шоссе с выходом вдоль Хорошевского шоссе к станции метро «Полежаевская».

На проектируемом участке линии протяженностью 12,21 км предусматривается размещение шести станций со следующими названиями:

станция «Деловой центр», расположенная в центре ММДЦ «Москва-Сити», запроектирована пересадочной с двумя линиями метрополитена: Филевской (станция «Выставочная») и проектируемой Калининско-Солнцевской (станция «Деловой центр»). Вход и выход пассажиров будет осуществляться через два подземных вестибюля;



станция «Шелепиха» будет построена с двумя подземными вестибюлями вдоль Малого кольца Московской железной дороги севернее пересечения со Шмитовским проездом;



станция «Хорошевская» запроектирована вдоль Хорошевского шоссе в районе примыкания к нему улиц Куусинена и 4-ой Магистральной. Станция будет пересадочной с Таганско-Краснопресненской линией метрополитена (станция «Полежаевская»);



станция «Ходынское поле» разместиться на территории парка «Ходынское поле» между Ходынским бульваром и взлетно-посадочной полосой. Вход и выход пассажиров будет осуществляться через два наземных вестибюля;



станция «Петровский парк» будет построена с двумя подземными вестибюлями вдоль Театральной аллеи вблизи стадиона Динамо и территории природного комплекса «Петровский парк». Станция проектируется пересадочной со станцией «Динамо» Замоскворецкой линии метрополитена;



станция «Нижняя Масловка» с двумя подземными вестибюлями появится на площади Бутырской Заставы (площадь Савеловского вокзала) вдоль магистрали Третьего транспортного кольца. Из вестибюля, совмещенного с действующим вестибюлем станции метро «Савеловская», пассажиры смогут попасть к железнодорожным платформам и остановкам наземного транспорта.

При проектировании данного участка учитывается возможность продления линии от станции «Нижняя Масловка» до станции «Авиамоторная» и от станции «Хорошевская» до станции «Кунцевская»; а также возможность продления участка «Деловой центр» – «Шелепиха» от станции «Шелепиха» в район Хорошево-Мневники.

Возможность пересадки пассажиров с наземного транспорта на метро будет способствовать разгрузке центра города от транспортных средств. Ввод нового участка метро также улучшит транспортное обслуживание существующих, проектируемых и строящихся градостроительных комплексов, включая ММДЦ «Москва-Сити» и «Динамо».

Схема линии доступна по этой ссылке.