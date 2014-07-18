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18 июля 2014, 22:28

Филевская линия метро заработала в обычном режиме

метро Филевская линия Иван Беседин движение поездов

Движение на Филевской линии вернулось в обычный график

Движение поездов на Филевской линии метро восстановлено, сообщает канал "Москва 24".

Увеличение интервалов движения поездов на Филевской линии было связано с вывозом мусора с места аварии на Арбатско-Покровской ветке.

"Один наиболее тяжелый хозяйственный поезд, загруженный моторно-колесной тележкой, шел очень медленно. Он был вынужден остановиться, чтобы поправить борт - это заняло 15-17 минут", - сообщил начальник столичного метро Иван Беседин. Его слова передает Агентство "Москва".

Напомним, что в настоящее время закрыто движение на участке "синей" ветки от станции "Киевская" до "Молодежной" в связи с аварией, произошедшей 15 июля. От станции "Киевская" запущены компенсационные автобусы "М".

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