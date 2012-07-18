Реклама в метро принесла Москве 2,7 миллиарда рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Доходы бюджета Москвы от размещения рекламы в метрополитене, которым занимается компания "Автоселл", уже составили 2,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на главу департамента СМИ и рекламы столицы Владимир Черников.

"2,7 миллиарда рублей они уже заплатили", - подтвердил глава департамента. Он пояснил, что фирма "Автоселл", основной деятельностью которой являлась продажа автомобилей, летом 2011 года стала победителем открытого аукциона на право размещения рекламы в метро.

"Компания "Автоселл" платит четко, своевременно, в соответствии с контрактом. Мы составили такой контракт, который позволяет защитить город от его неисполнения", - отметил он.

Между тем, по словам главы департамента, эта фирма столкнулась с противодействием отдельных участников рекламного рынка. Например, более 2,5 тысяч квадратных метров рекламных площадей в течение месяца не передавались "Автоселлу" в соответствии с контрактом, из-за чего начало действия соглашения пришлось перенести.

С проблемами также столкнулось агентство недвижимости "Бульварное кольцо", которое выиграло аукцион на право размещения рекламы на наземном общественном транспорте. "У них возникли проблемы с тем, что на новый подвижной состав наносилось антигравийное покрытие, на которое не клеилась реклама. Формально Мосгортранс не до конца исполнил контрактные обязательства. Но это форс-мажор", - отметил В.Черников. Он добавил, что департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы занимается решением этой проблемы.