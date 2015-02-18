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18 февраля, 15:14

Эскалаторы на Кольцевой линии метро отремонтируют к марту

метро Комсомольская проспект Мира эскалаторы ремонт эскалаторов Киевская

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Эскалаторы на станциях "Комсомольская", "Киевская" и "Проспект Мира" Кольцевой линии метро планируют отремонтировать к марту, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу московского метрополитена.

Как пояснили в подземке, ремонт эскалатора на "Комсомольской", расположенного в переходе с Кольцевой на Сокольническую линию, завершится 26 февраля. Эскалаторы на станциях "Киевская" и "Проспект Мира", также соединяющие станции Кольцевой и радиальных линий, откроют 27 февраля.

Эскалатор на станции "Комсомольская" закрыли на ремонт 21 января, эскалаторы на "Киевской" и "Проспекте Мира" – 20 января.

Как ремонтируют эскалаторы в столичной подземке

Отметим, срок службы эскалатора в метро – 50 лет. Каждые 10 лет проводится капитальный ремонт механизма.

Кроме того, работники подземки регулярно устраивают профилактические работы, чтобы предотвратить возможные поломки. Профилактика обычно длится около месяца.

Сюжет: Метро 2020

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