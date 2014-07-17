Тела шестерых погибших в метро передали родственникам

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Тела шестерых погибших в результате аварии в столичном метро направлены родственникам для захоронения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главного судмедэксперта Москвы Евгения Кильдюшова.

"Сегодня для захоронения на родину отправлены шесть тел: в Липецкую область, Нижний Новгород, Пензу, Крачаево-Черкесию, еще двое направлены в Таджикистан", - рассказал Кильдюшов. По его словам, тела еще восьми или девяти погибших их родные смогут забрать в пятницу.

Кильдюшов отметил, что никто до сих пор не получил свидетельств о смерти двоих граждан Китая и одного приезжего из Киргизии. Кроме того, он напомнил, что погребение погибших в аварии будут осуществлены за счет государства.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. В ЧП пострадали более 400 человек, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Cемьи погибших получат от правительства Москвы по миллиону рублей, и еще по 2 миллиона рублей от метрополитена. Пассажирам с тяжелыми травмами правительство выделит по 500 тысяч рублей, людям с травмами средней степени тяжести - по 250 тысяч рублей. За легкую травму полагается компенсация в 50 тысяч рублей.