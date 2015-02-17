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17 февраля, 14:47

Московские инвалиды-колясочники могут найти "удобную" станцию метро онлайн

метро связь схема метро инвалиды-колясочники Метро для всех

Фото:ТАСС/Сергей Фадеичев

На портале "Метро для всех" запустили интерактивную карту подземки с обозначением станций, доступных для маломобильных групп населения. Об этом M24.ru сообщили в администрации портала. На карте можно будет узнать, какие станции наиболее приспособлены для инвалидов-колясочников, а также проложить маршрут, удобный людям с ограниченными возможностями или мамам с колясками.

На карте можно просмотреть информацию о доступности каждой станции для маломобильных граждан. Речь идет о наличии лифтов, количестве эскалаторов, выходов. Можно узнать даже число ступенек в переходах между станциями. "Составлен список из десятков показателей, по которым мы провели оценку: от простого “где есть лифты”, до более сложного "какова минимальная ширина прохода на станции "Калужская", - пояснили в администрации проекта.

Кроме того, запущено мобильное приложение, правда, пока для  только для устройств на платформе Android, которое позволяет найти ближайший выход на карте, посмотреть схемы станций, проложить маршрут и узнать параметры его доступности. После первоначальной загрузки данных приложение не нуждается в подключении к интернету.

По информации с портала, большая часть маршрутов, доступных для инвалидов-колясочников, находится на станциях Арбатско-Покровской и Люблинско-Дмитровской линий. В целом наиболее приспособленной для граждан с ограниченными возможностями считается Бутовская линия. Главными проблемами для маломобильных пассажиров по-прежнему остается отсутствие лифтов, недостаточное количество пандусов, повсеместная установка дверей на входах и выходах из метро, а также наличием на многих станциях устаревших турникетов, которые не приспособлены для входа инвалидов-колясочников.

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Отметим, что в московской подземке работает центр помощи маломобильным пассажирам, проект был запущен в конце 2013 года. Его работники помогают передвигаться людям с ограниченными возможностями, пассажирам с детьми и пожилым людям. Сотрудники Центра дежурят на 80 станциях московского метро. Прибегнуть к их помощи можно, находясь на любой из станций подземки. Для этого необходимо подать заявку на обслуживание по телефону поддержки 8 (495) 622-73-41 или в специальном разделе на сайте подземки.

Напомним, с 2014 года в Москве реализуется программа "Транспорт Москвы без границ". Ее задача заключается в создании безбарьерной транспортной среды для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Анатолий Федотов

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