На станции "Чертановская" человек упал на рельсы

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Поезда на "серой" ветке метро ходят с увеличенным интервалами из-за падения человека на рельсы на станции "Чертановская", сообщили M24.ru в пресс-службе столичной подземки.

Инцидент на платформе при движении из центра произошел в 11.46. Сейчас на станции "Чертановская" отключено напряжение, поезда следуют с задержками.

По словам представителя пресс-службы, диспетчеры принимают меры по сокращению интервалов. На месте происшествия работает оперативная бригада метро.

Как сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, мужчина пытался покончить жизнь самоубийством. Он не уточнил информацию о состоянии пострадавшего.

Отметим, 5 февраля поезда следовали с увеличенными интервалами на "фиолетовой" ветке. Тогда задержки были вызваны поломкой светофора.