После аварии в метро проверили все стрелочные переводы

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После аварии на Арбатско-Покровской линии метро были проверены все стрелочные переводы в подземке, замечаний не было выявлено, сообщил на заседании правительства заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Всего эксперты проверили 437 переводов.

По словам Ликсутова, метрополитен работает в штатном режиме, при этом был издан приказ о внеплановой проверке подземки. "Есть человеческий фактор, который мог повлиять на трагедию", - уточнил он.

Ликсутов отметил, что автобусы маршрута "М", которые заменяют поезда на участке "синей" ветки, в часы пик ходят каждые 30-40 секунд, всего на линии работает более 150 машин. "Сотрудники ГИБДД организовали выделенную полосу для автобусов на Кутузовском проспекте, приоритет отдан общественному транспорту. Автобусы будут работать до полного восстановления движения в метро", - подчеркнул он.

Также заммэра сообщил, что был приказ об отзыве из отпуска главы подземки Ивана Беседина, в настоящее время он руководит техническими работами.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что работы завершат к концу дня 17 июля. "На установление версий случившегося отведено два дня", - добавил он. Всего на меcте ночью работали 700 человек. "Работа ведется круглосуточно, одна бригада сменяет другую, работают энергетики, строители и службы метрополитена", - сказал он.

Бирюков добавил, что работы ведутся в тесном взаимодействии со Следственным комитетом, и рабочие выполняют все требования и рекомендации силовиков.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента 22 человека погибли, более 400 пострадали, из них 42 находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Пассажиров развозят 150 компенсационных автобусов.

Причины аварии устанавливаются. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет. Сергей Собянин поручил комиссии городского правительства по предупреждению ЧС провести независимое расследование аварии на "синей" ветке метро. Также мэр отметил, что "после самого тщательного расследования ЧП последуют не только увольнения, но и уголовные дела против тех, кто виноват в этой трагедии".