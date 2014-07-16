Город после ЧП: дополнительные автобусы и бесплатный проезд в метро

Фото: M24.ru

Столичные власти приняли ряд мер по организации движения на западе столицы в связи с аварией в столичном метро, из-за которой остановлено движение на участке Арбатского-Покровской линии метро от "Киевской" до "Молодежной". Его планируют запустить в течение дня - после того, как будут ликвидированы все последствия ЧП.

В среду между станциями "Молодежная", "Кунцевская", "Славянский бульвар", "Парк Победы" и "Киевская" продолжают курсировать компенсационные автобусы "М". Они работают по графику подземки. Маршрут начал работу в 5.30, максимальное количество автобусов - 150 машин - будет развозить пассажиров в часы пик. Средний интервал движения компенсационного маршрута составляет 2 минуты. Автобусы будут ходить вплоть до полного восстановления движения на Арбатско-Покровской линии.

Для нового маршрута оборудовали выделенную полосу на Кутузовском проспекте, таким образом, сделано все, чтобы ускорить работу наземного транспорта.

Фото: dt.mos.ru

Кроме того, проехать к закрытым станциям можно на регулярном наземном городском транспорте. Так, от станции "Славянский бульвар" к "Киевской" следуют автобусы №№ 91, 157, 205, 818 и 840, к станции "Университет" – автобусы № 103, к станции "Филевский парк" – автобусы №№ 139 и 883. Проехать от станции "Парк Победы" к "Киевской" можно на автобусах №№ 91, 157, 205, 818 и 840, а к станциям "Багратионовская" и "Белорусская" – на автобусах № 116.

Между станциями "Кунцевская" и "Пионерская" курсируют автобусы №№ 73, 135 и 178, между "Кунцевской" и "Юго-Западной" – автобусы № 688. От станции "Молодежная" к станции "Филевский парк" следуют автобусы №№ 73 и 135, к станции "Октябрьское поле" – автобусы № 691, к платформе Рабочий поселок – автобусы №№ 127 и 757, к платформе Кунцево – автобусы №№ 58, 73 и 190.

Чтобы обеспечить бесперебойное движение компенсационных автобусов и других видов транспорта, перевозящих пассажиров станций Арбатско-Покровской линии, введены ограничения на движение автомобилей по Кутузовскому проспекту, Большой Дорогомиловской улице, площади Киевского вокзала и съездам с Никитского бульвара и Садового кольца на Новый Арбат, а также со Смоленской набережной на Новоарбатский мост. Ограничения коснутся также водителей, поворачивающих с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект. Краснопресненскую набережную полностью перекрыли.

Накануне к перевозке пассажиров между закрытыми станциями были подключены два двухэтажных туристических автобуса. Машины были оперативно предоставлены туристической компанией, организующей экскурсии по Москве.

Департамент транспорта просит москвичей воздержаться от поездок на личных авто в район аварии в метро, чтобы не осложнять дорожную ситуацию и движение компенсационных маршрутов.

Фото: dt.mos.ru

Кроме того, пассажиров электричек просят не использовать для пересадки на метро станции "Кунцево" и "Фили". Это делается для того, чтобы не осложнять ситуацию с передвижением граждан в часы пик. До возобновления работы Арбатско-Покровской линии в нормальном режиме пассажиры с подмосковных электричек могут использовать для пересадки на метро станции "Беговая", "Москва-Белорусская", "Савеловская", "Ржевская", "Москва-Каланчевская" и "Москва-Курская".

В связи с аварией введен бесплатный проход в метро на станциях "Киевская" и "Молодежная". Такая мера была введена для того, чтобы пассажиры не задерживались на входе. О том, что проезд оплачивать не надо, сообщают с помощью громкоговорителей сотрудники УВД на метрополитене.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики. По данным на 8.00 16 июля, в результате инцидента погибли 22 человека, более 400 пострадали. Отметим, что тяжелораненых доставляли в медучреждения по воздуху, всего было совершено 15 вылетов.

Крупная авария в московском метро

В настоящее время в больницах находятся 150 человек, из них 139 поступили в первые часы. Из числа госпитализированных в крайне тяжелом состоянии - 8 человек, в тяжелом - 47 человек. Ранее сообщалось, что московским больницам не требуется дополнительная помощь по уходу за пациентами после ЧП в метро, пострадавшим и их родственникам оказываются все необходимые медицинские услуги.

Общий размер компенсаций для семей погибших в аварии в метро в Москве составит 3 миллиона рублей. Пострадавшие получат до 1,5 миллиона рублей. Также люди получат выплаты по страховкам - до 2 миллионов рублей.

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Причины аварии устанавливаются. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет. Добавим, что Сергей Собянин поручил комиссии городского правительства по предупреждению ЧС провести независимое расследование аварии на "синей" ветке метро. Также мэр отметил, что "после самого тщательного расследования ЧП последуют не только увольнения, но и уголовные дела против тех, кто виноват в этой трагедии".

В настоящее время подозреваемыми по уголовному делу проходят дорожный мастер службы пути ГУП "Московский метрополитен" Валерий Башкатов и помощник дорожного мастера пути Юрий Гордов. Задержанные уже допрошены. В скором времени следствие планирует предъявить им обвинение и избрать меру пресечения.