В аварии в метро погибли 22 человека, 129 находятся в больницах - МЧС

В московском метро в результате аварии 15 июля погибли 22 человека

По данным на 16 июля в аварии в столичной подземке погибли 22 человека, 129 пострадавших находятся в больницах, сообщает МИА "Россия Сегодня" со ссылкой на официального представителя МЧС России Александра Дробышевского.

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью в московские больницы обратились 217 человек, которые пострадали в аварии в московском метро. В стационаре находятся 150 человек, 56 – в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.



Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. Три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По словам официального представителя СК России Владимира Маркина, авария могла произойти из-за неисправности вагона или из-за проседания полотна. "Причин может быть несколько: несрабатывание стрелки, проседание полотна, потому что там параллельно ведутся работы на параллельном участке, будем рассматривать версию неисправности самого вагона и все, которые появятся в ходе расследования", - заявил Маркин.