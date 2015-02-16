Станции "Охотный ряд" и "Театральная" оборудуют новой системой навигации

Фото: Агентство "Москва"

Новая система навигации в скором времени появится на станциях метро "Охотный ряд" и "Театральная", сообщил Агентству "Москва" начальник службы внешних связей столичного метрополитена Иван Осташко.

"Мы планируем полностью закончить оборудование всех станций метрополитена новой системой навигации до конца этого года", - заявил он.

Осташко напомнил, что на сегодняшний день новой системой навигации оборудованы станции "Кузнецкий мост" и "Текстильщики".

"В рамках этой программы будут установлены графические изображения ряда объектов, знакомых пассажирам, чтобы они могли понимать, где они находятся и как быстро достичь места назначения. Кроме того, система навигации подразумевает выделение зоны пятиминутной пешей доступности (что поможет пассажирам сориентироваться), а также цифровое обозначение линий и выходов", - заявил руководитель службы.

Напомним, в октябре 2014 года на станциях метро "Кузнецкий мост", "Охотный ряд" и "Площадь Революции" появились элементы новой навигации. Там установили информационные колонны нового образца и указатели выходов. На стекле обозначены не только станции метро, но и карта района. Также там размещена информация о велоинфраструктуре, пешеходных зонах и общественном транспорте.

Ранее M24.ru сообщало, что в оформлении станций столичного метро будут использоваться как привычные элементы навигации, так и новые – динамические табло с информацией об экстренных ситуациях, а также часы с обратным отсчетом времени до прибытия поезда.

Такие экспериментальное табло уже появились на платформе станции "Проспект Мира" – у последнего вагона. При этом нынешние табло, которые отсчитывают, сколько минут нет поезда, останутся на своих местах – у первого вагона.

Кроме того, на 49 станциях метро появилась напольная навигация. Указатели смонтировали на всех пересадочных станциях Кольцевой линии и в пределах самого кольца. Также в метро установили указатели выходов в город и пересадок на другие линии.

Названия станций на новых указателях дублируются на английском языке, а сами знаки размещены с учетом анализа движения людей и в прямой видимости друг от друга. Это поможет пассажирам, в том числе и иностранцам, не потеряться во время пути.