Наземное метро полноценно заработает на МКЖД в 2016 году – Хуснуллин

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За последние три года в Москве построили 26 километров метро и сдали 13 станций, сообщил в интервью каналу "Москва 24" заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"За 9 лет нам предстоит построить больше половины, что строилось за предыдущие 70 лет всей страной. Это очень амбициозная задача. Она необходима для города и жителей, ведь метро - это основной вид транспорта", - подчеркнул Хуснуллин.

По его словам, власти стали серьезно вкладываться и в безопасность метро. "Мы стали строить и большое количество депо, чтобы поднять качество обслуживания составов. Кроме того, это позволит нам в ближайших три года построить около 60 километров метро. Это колоссальный объем, который никогда не строили раньше", - отметил Хуснуллин.

Он добавил, что была практически решена еще одна важная задача. "Это интеграция метро, железной дороги и наземного городского транспорта. Сегодня мы уже можем точно сказать, что в 2016 году у нас будет 54 километра наземного метро. А МКЖД станет полноценной городской транспортной инфраструктурой", - отметил заммэра.

Третий пересадочный контур метро

Отметим, что 8 декабря Сергей Собянин открыл новую станцию "Тропарево" Сокольнической линии метро. По его словам, она обеспечит комфортный доступ к метро для жителей Теплого Стана, Тропарево-Никулино и Обручевского района. Станция "Тропарево" стала 196-й станцией столичной подземки и 20 станцией "красной" ветки.

"Надеюсь, что мы в первом полугодии запустим "Румянцево" и "Саларьево" и войдем в новую территорию, где уже созданы десятки тысяч рабочих мест. И, что самое главное, эта ветка возьмет на себя большой поток людей, которые двигаются со стороны Московской области и отчасти из Солнцева, Переделкина и Новой Москвы", - сказал Сергей Собянин.

Общая протяженность участка "Юго-Западная"-"Саларьево" составит 6,5 километров (с учетом ветки в депо - 7,2 километра) с тремя станциями ("Тропарево", "Румянцево", "Саларьево") и электродепо "Саларьево". Длина перегона "Юго-Западная"-"Тропарево" составляет чуть более двух километров.

Напомним, в течение 2014 года власти Москвы планировали открыть несколько новых станций метро. В январе открылась станция "Деловой центр" Калининско-Солнцевской линии московского метро. Было запущено движение поездов от "Делового центра" до "Парка Победы". В феврале ввели в эксплуатацию "Лесопарковую" и "Битцевский парк", которые продолжили Бутовскую ветку и соединили Калужско-Рижскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии. В августе была открыта станция "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии.

Добавим, что московские власти до 2020 года собираются увеличить протяженность линий метро в полтора раза. Будут построены более 160 километров линий и 78 станций метро.