Более 600 человек обратились на горячую линию метро по поводу ЧП

На Арбатско-Покровской линии метро с рельсов сошли вагоны поезда

15 июля на горячую линию метрополитена обратились более 600 человек, в том числе 36 - по вопросам компенсации после аварии, произошедшей во вторник утром на Арбатско-Покровской линии подземки, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Все, кого как-то коснулась эта ситуация, могут позвонить по телефонам горячий линии не только метро, но и других организаций.

Горячие линии

Метро - 8-499-787-25-86

МЧС - 8-800-775-17-17

Департамент здравоохранения - 8(499) 251-83-00; 8(499) 251-45-03; 8(499) 973-09-24

Национальный союз страховщиков ответственности - 8 (495) 737-92-87

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. Три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По словам официального представителя СК России Владимира Маркина, авария могла произойти из-за неисправности вагона или из-за проседания полотна. "Причин может быть несколько: несрабатывание стрелки, проседание полотна, потому что там параллельно ведутся работы на параллельном участке, будем рассматривать версию неисправности самого вагона и все, которые появятся в ходе расследования", - заявил Маркин.

По последним данным, погибли 20 человек, пострадали около 400 человек, из них за медпомощью обратились 150. В списке пострадавших, опубликованном департаментом здравоохранения, значится 121 человек.

Ранее M24.ru сообщало, что движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии от станции метро "Киевская" до "Молодежной" закрыто в обоих направлениях. Станции "Киевская" и "Молодежная" работают на вход и выход пассажиров, станции "Парк Победы", "Славянский бульвар" и "Кунцевская" закрыты для входа и выхода.

Для пассажиров запущены 150 бесплатных автобусов, еще 50 находятся в резерве. Они курсируют с остановками у станций "Молодежная", "Кунцевская", "Славянский бульвар", "Парк Победы" и "Киевская".

Дополнительный транспорт обозначен табличками "М" и световыми знаками, найти их также помогают сотрудники "Мосгортранса", которые дежурят у станций. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией.