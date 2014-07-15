Утверждены границы объектов ТПУ "Алексеевская"

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Все необходимые объекты транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Алексеевская" будут размещены на территории порядка 2,5 гектаров, сообщает во вторник пресс-служба Москомстройинвеста.

Для ТПУ возведут дополнительный вестибюль метро, подземный торговый центр с паркингом, установят подъемники для маломобильных граждан, а территорию вокруг благоустроят.

В настоящее время на территории будущего ТПУ расположены различные кафе и торговые павильоны.

"Процедуру изъятия участков в границах зон объектов ТПУ "Алексеевская" произведут в соответствии с законом", - отмечается в материале.

Ранее M24.ru сообщало, что в этом году на юге и юго-востоке столицы построят два ТПУ. Один возле метро "Шипиловская", другой - у проектируемой станции "Лефортово".

ТПУ "Шипиловская" займет территорию размером в 13,2 гектара. Там проектом предусмотрено строительство гостиницы и многофункционального центра с подземным паркингом. Помимо этого, остановки наземного транспорта перенесут ближе к метро. При ТПУ "Шипиловская" также организуют спортивную площадку и велодорожку с прокатом и парковкой для велосипедов.

Развитие ТПУ до 2020 года

Этот транспортно-пересадочный узел предназначен для обслуживания района Зябликово, в котором проживает 129 655 человек. Планируемый суточный пассажиропоток метро составит 38 100 человек.

В ЮВАО тоже появится ТПУ. Площадь, которую займет узел "Лефортово", составляет 0,7 га. Сейчас на рассматриваемой территории находится кинотеатр "Спутник" и бывший пруд, на месте которого зимой заливают каток. ТПУ обустроят на базе реконструируемого здания кинотеатра и обустроят вспомогательные помещения катка.

Кроме того, Москва расширит программу строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Вместо 255 ТПУ у станций метро, МКЖД и железнодорожных станций, как планировалось ранее, хотят построить 273.

Дополнительные транспортно-пересадочные узлы, в том числе, капитальные, появятся у недавно запланированных станций подземки, таких, как "Коммунарка" и "Рублево-Архангельское". Кроме того, ТПУ хотят построить у будущих станций скоростного трамвая - "Ивановское", "Северный", "Холмогорская".

Ожидается, что транспортно-пересадочные пункты уменьшат время на пересадку пассажиров до 8-10 минут, разгрузят дороги на въездах в Москву на 14-20 тысяч автомобилей в утренний час пик, а также заезды в центр города на 11-16,5 тысяч автомобилей.

За прошлый год в Москве благоустроили 130 транспортно-пересадочных узлов.