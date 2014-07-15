Спасательные службы в метро сработали оперативно - эксперт

Спасательные службы в метро приехали незамедлительно - эксперт

Спасательные службы в метро сработали оперативно, все необходимые меры были приняты незамедлительно, рассказал в эфире радио "Москва FM" зам. начальника национального центра управления в кризисных ситуациях Олег Воронов.

"Сигнал об аварийной ситуации в московском метро поступил около девяти утра. Незамедлительно были направлены пожарно-спасательные силы, МЧС России и силы экстреннего реагирования по плану взаимодействия. В экстреннем порядке была организована эвакуация пассажиров. От станции "Киевская" до "Молодежной" пущены автобусы. Всего привлечено к данной работе свыше 60 автобусов. В метрополитене пассажиров информируют о мерах безопасности и маршрутах объезда", - сказал он.

Как ранее сообщила Элина Николаева, пресс-секретарь департамента здравоохранения, на месте ЧП работало более 60 бригад скорой помощи, три бригады экстренной медицинской помощи. Пострадавших в больницы доставляли вертолетами.

По словам главы столичного департамента здравоохранения Георгия Голухова, в московских стационарах находятся 106 пострадавших. Они доставлены в крупнейшие московские больницы: Боткинскую больницу, городскую клиническую больницу №71, институт Склифосовского, 36-ю городскую клиническую больницу, Первую градскую клиническую больницу. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, во вторник утром на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По последним данным, в результате инцидента 12 человек погибли, пострадали около 400, из них за медпомощью обратились 150. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.

Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Развоз пассажиров осуществляется при помощи компенсационных автобусов. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией. На месте инцидента работают ремонтные бригады. Прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.