Дептранс ищет волонтеров для информирования пассажиров метро

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Департамент транспорта ищет волонтеров для оперативного информирования пассажиров метро об изменениях работы подземки в связи с аварией. Волонтеры расскажут пассажирам о действующих ограничениях в работе Арбатско-Покровской линии и возможности воспользоваться компенсационными автобусами, сообщает официальный Twitter департамента.

Желающие стать волонтерами могут позвонить по телефону 8-916-636-88-29 (Татьяна Мазяр).

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

В результате аварии, как минимум, 12 человек погибли и более 100 - пострадали. На место аварии прибыл Сергей Собянин, который распорядился выделить лучших врачей для оказания помощи пострадавшим.

Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. В настоящее время на перегоне идут восстановительные работы.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.