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Москва 24

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Город

14 декабря 2014, 12:28

Пассажиропоток станции метро "Тропарево" достиг 70 тысяч человек

метро пассажиропоток Тропарево

Станция метро "Тропарево" разгрузила "Юго-Западную"

Станцией метро "Тропарево" за сутки пользуются около 70 тысяч человек. А пассажиропоток на станции "Юго-Западная", через которую до этого добирались до дома жители района Тропарево-Никулино, заметно снизился, сообщает телеканал "Москва 24".

Станция "Тропарево", открытая 8 декабря, располагается на четной стороне Ленинского проспекта. Из юго-западного вестибюля можно будет выйти к жилому микрорайону по нечетной стороне Ленинского проспекта, а из северо-восточного - на четную сторону, к Рузской улице и Тропаревскому лесопарку.

Первые вагоны с новой станции уезжали почти пустыми. Но сейчас пассажиропоток достиг 70 тысяч человек в сутки.

"Тропарево" будет конечной станцией на юго-западном участке Сокольнической линии метрополитена до ввода в эксплуатацию станций "Румянцево" и "Саларьево".

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Поскольку Тропарево ассоциируется у москвичей с одноименной лесопарковой зоной, перронный зал станции спроектировали в виде аллеи парка под кронами деревьев. Этот образ дополняется торшерами искусственного освещения и зеркальными полосами на стенах. А в кассовых залах над турникетами смонтированы светящиеся панно, имитирующие переплетение крон деревьев.

До открытия москвичи, живущие вблизи будущей "Тропарево", пользовались станцией "Юго-Западная", расстояние до которой около 2 километров, и "Коньково", расположенной примерно в 3,5 километрах от "Тропарево". При этом пассажиропоток станции "Юго-Западная" составлял около 130 тысяч человек на вход и 124 тысячи человек на выход в сутки, у "Коньково" - 46,4 тысячи и 49,6 тысячи человек в сутки соответственно. Сейчас станция "Тропарево" ощутимо разгрузила эти станции.

Сюжет: Метро 2020

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