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Город

14 мая 2012, 13:39

Власти столицы выделят участок для метро возле "Москва-сити"

метро Москва-Сити строительство метро НИиПИ Генплана Москвы экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Столичные власти планируют предоставить для строительства отрезка Калининско-Солнцевской линии метро около Московского международного делового центра "Москва-сити" участок площадью 0,108 гектара. Это следует из проекта распоряжения департамента земельных ресурсов города, который был опубликован на сайте департамента.

"Предоставить ГУП "Московский метрополитен" в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней земельный участок по адресу: Краснопресненская набережная, проектируемый проезд 764", - цитирует РИА Новости документ, в котором также указывается, что площадка выделяется для строительства рабочего ствола на перегоне от станции "Кутузовский проспект" до станции "Деловой центр".

Этот участок является частью Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена.

Ранее столичный стройкомплекс сообщал, что программой развития метрополитена на период с 2011 по 2015 год предусматривается строительство и поэтапный запуск Калининско-Солнцевской линии метро, которая свяжет район "Москва-Сити" со станцией "Третьяковская".

Согласно проекту планировки, подготовленному ГУП "НИиПИ Генплана Москвы", центральный участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Третьяковская" до проектируемой станции "Деловой Центр" планируется проложить через центр города под территориями районов Якиманка, Хамовники, Арбат, Дорогомилово и Пресненский в "Москва-Сити".

На этом участке метро планируется разместить станции "Волхонка", "Плющиха", "Кутузовский Проспект" и "Деловой Центр". Далее линия может продолжиться от станции "Деловой Центр" до "Парка победы" и дальше в область до подмосковного Реутова.

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