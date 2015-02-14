Станцию метро "Беломорская" начнут строить в 2018 году

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Строительство станции метро "Беломорская" Замоскворецкой линии, расположенной между "Речным вокзалом" и "Ховрино", начнут в 2018 году, сообщил Агентству "Москва" заммэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

"Станцию "Беломорскую" мы пока отложили до 2018 года. Она у нас запроектирована. Как только мы эту линию запустим, я думаю, что в 2018 году приступим. Площадка уже есть", - сказал Хуснуллин. При этом он отметил, что площадка уже готова и сноса объектов под строительство на ней не планируется.

Ранее M24.ru сообщало, что Замоскворецкую линию метро планируется продлить на три километра и построить на ней две станции – "Беломорская" и "Ховрино". Новый участок метро планировалось открыть в 2015 году, однако позднее открытие "Беломорской" перенесли.

"Ховрино" будет конечной станцией линии. Она разместится с западной стороны улицы Дыбенко. Это будет станция мелкого заложения, оборудованная двумя вестибюлями с одним рядом колонн по центру платформы. Ожидаемый пассажиропоток – около 130 тысяч человек в сутки.

Какой будет станция метро "Ховрино"

В районе станции "Ховрино" реализуются одновременно несколько проектов. Это строительство четвертого главного пути, пассажирско-технической станции, метродепо, дорожных развязок и эстакад.

В 2015 году здесь также планируется открыть терминально-логистический центр на станции "Ховрино" Октябрьской железной дороги. Предполагается, что крупнейший в Москве ТЛЦ будет заниматься приемом и переработкой контейнерных грузов из портов Северо-Западного региона и стран Балтии.

Добавим, до 2020 года в столице планируется построить и обустроить 255 ТПУ, включая плоскостные парковки и капитальные паркинги.

Ожидается, что транспортно-пересадочные пункты уменьшат время на пересадку пассажиров до 8-10 минут, разгрузят дороги на въездах в Москву на 14-20 тысяч автомобилей в утренний час пик, а также разгрузит дороги на въездах в центр города.