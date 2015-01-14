Вход на станцию метро "Тверская" закрыли на ремонт до середины марта

Вход на станцию метро "Тверская" закрыт до 13 марта

С 14 января изменился режим работы станции метро "Тверская". Из-за работ по капитальному ремонту эскалатора попасть на "Тверскую" можно только через "Пушкинскую".

Эскалаторы работают только на подъем. Вход на станцию будет открыт 13 марта.

Ранее M24.ru сообщало, что в 2014 году было отремонтировано 72 километра путей московского метро.

За прошлый год был проведен капитальный ремонт кровли семи вестибюлей, стилобатов на пяти станциях, облицовки на двух станциях, облицовки пола на одной станции. Кроме того, на 43 платформах станций были отремонтированы полы.

Отметим, в декабре прошлого года из-за ремонта эскалаторов закрылись станции "Ботанический сад" и "Проспект мира" (кольцевая). 6 и 7 сентября для замены электрооборудования эскалаторов закрывали восточный вестибюль станции метро "Текстильщики".

Также в 2015 году по этой же причине будут полностью закрыты станции "Фрунзенская", "Рижская" и "Бауманская".