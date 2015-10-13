Проекты ремонта 88 станций метро планируют сдать в середине 2016 года

Фото: m24/Роман Васильев

Проектные работы по второму этапу благоустройства вестибюлей и переходов станций московского метро планируется завершить в следующем году, сообщает Агентство "Москва".

Московский метрополитен объявил конкурс на создание проектов по благоустройству вестибюлей и подуличных переходов 88 станций метро, рассказал первый заместитель главы столичной подземки Юрий Дегтярев.

Проектирование планируется завершить в середине 2016 года.

Юрий Дегтярев отметил, что на работу над проектной документацией по станциям не являющимся памятниками архитектуры, выделят шесть месяцев. Эти работы будут выполнены в первую очередь.

Работа над проектами ремонта станций – объектов культурного наследия будет длиться до восьми месяцев. На них планируют сохранить первоначальный облик и натуральные материалы.

Окончание приема заявок запланировано на 21 октября, подведение итогов конкурса намечено на 28 октября.

Напомним, в настоящее время в выходные дни в московском метро вестибюли станций закрываются на ремонт.

10 октября пять вестибюлей станций столичной подземки были закрыты до утра понедельника на ремонт и уборку. Нельзя было воспользоваться южным входом на платформу "Отрадное", а также спуститься на "Серпуховскую", "Крестьянскую заставу", "Римскую" и "Марксистскую".

Есть вестибюли, закрытые на более длительный срок. До 27 октября будет недоступен южный вестибюль станции "Водный стадион". До первого ноября – северный вход на "Чертановскую".

Кроме того, до утра 1 ноября закрыт северный вестибюль станции "Чертановская". Пассажиры могут пользоваться южным вестибюлем.