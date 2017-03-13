Новая кольцевая: каким будет Третий пересадочный контур метро Москвы

Строительство Третьего пересадочного контура в Москве ведется в полную мощь. Планируется, что первые пять станций второго кольца метро откроют уже этим летом. Что из себя представляет ТПК и когда его полностью запустят – читайте в материале m24.ru.

Что это такое

Третий пересадочный комплекс – это новая кольцевая ветка в метро. Причем это будет самая длинная линия подземки, ее общая длина составит 61 километр. Контур пройдет на расстоянии около 10 километров от Кольцевой линии.

Второе кольцо будет состоять из 30 станций, 17 из которых будут иметь пересадки на другие линии подземки, две – на Московское центральное кольцо и семь – на радиальные железные дороги. ТПК свяжет между собой все линии метрополитена, кроме Бутовской и монорельса.

Это позволит пассажирам совершать пересадки, не заезжая в центр города, и сократить время в пути. Запуск второго кольца метро поможет разгрузить центральные участки радиальных веток на 20–25 процентов.

Станции ТПК

Третий пересадочный комплекс будет состоять из 30 станций. Шесть из них уже строятся, еще 20 площадок подготавливают к строительству.

Деловой центр;

Шелепиха;

Хорошевская;

ЦСКА;

Петровский парк;

Нижняя Масловка;

Шереметьевская;

Ржевская;

Стромынка;

Рубцовская;

Лефортово;

Авиамоторная;

Нижегородская;

Текстильщики;

Печатники;

Кленовый бульвар;

Каширская;

Варшавская;

Каховская;

Севастопольский проспект;

Воронцовская;

Улица Новаторов;

Проспект Вернадского;

Мичуринский проспект;

Аминьевское шоссе;

Давыдково;

Можайская;

Терехово;

Мневники;

Улица Народного Ополчения.

Юго-восточная часть контура займет участок длиной 11,5 километра. Между "Каширской" и "Нижегородской" расположатся еще четыре станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". Начнется участок от примыкания к станции "Каширская" под территорией музея-заповедника "Коломенское". Тоннели пройдут под Коломенской улицей, пересекут Москву-реку и далее протянутся под улицей Гурьянова к действующей станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии. Затем, пересекая Курское направление Московской железной дороги, участок Второго кольца метро выйдет к станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии. Далее линия проходит вдоль Люблинской и Газгольдерной улиц с выходом на Рязанский проспект к станциям "Нижегородская улица".Расчетная нагрузка станций составит от 55 до 360 тысяч человек в сутки. Станция "Кленовый бульвар" проектируется вдоль Коломенской улицы с учетом возможности организации пересадки из восточного торца на перспективную станцию линии метрополитена ТПК – район Бирюлево – территория ТиНАО. Станция "Нагатинский Затон" расположится в одноименном районе Москвы и также вдоль Коломенской улицы. У нее будет два вестибюля с выходами на обе стороны улицы Коломенская, существующей жилой и общественной застройке, остановочным пунктам наземного пассажирского транспорта.

Станция "Печатники" проектируется севернее примыкания улицы Гурьянова к Шоссейной улице, с двумя вестибюлями и выходами к Шоссейной улице, улице Гурьянова, полиграфическому комплексу "Пушкинская площадь", проектируемой производственной и общественной застройке, остановочным пунктам наземного пассажирского транспорта. Она будет пересадочной со станцией "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. В районе Печатники между Шоссейной улицей и Курским направлением Московской железной дороги, появится станция "Текстильщики", пересадочная со станцией "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии. Предусмотрены два вестибюля и выходы к остановочному пункту Текстильщики Курского направления Московской железной дороги. Станции "Нижегородская улица" Кожуховской линии и ТПК проектируются в одном станционном комплексе вдоль Рязанского проспекта у пересечения с Малым кольцом Московской железной дороги. У них будет один вестибюль с выходами на обе стороны Рязанского проспекта, к остановочному пункту Московского центрального кольца и к проектируемой станции электричек на Горьковском направлении.



Ввод станций

На всех станциях северной части ТПК организуют пересадки на радиальные ветки метро: контур пройдет через "Марьину рощу" ("Шереметьевская"), "Рижскую" ("Ржевская") и "Сокольники" ("Стромынка"). Осенью 2014 года столичные власти окончательно определились с типом движения на ТПК. Поезда будут двигаться по нему, как по кольцу.

Первые пять станций Второго кольца метро откроются этим летом. Это станции "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", ЦСКА и "Петровский парк". Таким образом, запустят первый участок длиной 10,5 километра.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, это очень сложный участок с точки зрения строительства. Основные трудности связаны с тем, что здесь очень водонасыщенные грунты.

Кроме того, в 2017 году в строй введут участки от "Петровского парка" до "Нижней Масловки" и от "Нижегородской" до "Рубцовской".

В 2018 году запустят участок от "Хорошевской" до "Каховской". А в 2019 году поезда поедут от "Каширской" до "Нижегородской" и от "Нижней Масловки" до "Рубцовской", а значит, кольцо замкнется полностью.