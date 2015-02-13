Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

13 февраля, 19:00

В этом году отреставрируют десять станций "красной" ветки метро

метро ремонт ГУП Московский метрополитен реставрация станций

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Десять станций Сокольнической линии метро отреставрируют, но закрывать их на время работ не будут, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной подземки. Проект реставрации разработают к лету. Когда именно начнутся работы, пока не решено.

В плане на реставрацию у подземки 10 станций "красной" ветки:

  • "Сокольники";
  • "Красносельская";
  • "Красные ворота";
  • "Комсомольская";
  • "Чистые пруды";
  • "Лубянка";
  • "Охотный ряд";
  • "Библиотека им. Ленина";
  • "Кропоткинская";
  • "Парк Культуры".

Закрытие станций метро в 2015 году

В ходе реставрации обновят стены и полы станций, скамейки, ступени и таблички с названием станций, восстановят светильники, поменяют двери и поручни на лестницах, пожарные шкафы. В том числе положат плитку на лестницах, а также установят новые ограждения по концам платформ.

В метро уточнили, что станции во время реставрации не будут закрыты. Реставрация будет выполняться в ночное "окно", с закрытия и до 4 часов 30 минут.

Всего на проект реставрации 10 станций московская подземка потратит около 40 миллионов рублей.

Ссылки по теме

К осени 2015 года также закончится капитальный ремонт вестибюлей и подземных переходов на восьми станциях метро. Так, на станции "Марксистская" появится система инфракрасного обогрева ступенек в подземных переходах.

Напомним, 8 февраля, станция метро "Бауманская" закрылась на ремонт. Вновь воспользоваться ею пассажиры смогут только через 11 месяцев.

Анатолий Федотов

Сюжеты: Метро 2020 Тренды города: все, что волнует столицу

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать