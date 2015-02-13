В этом году отреставрируют десять станций "красной" ветки метро

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Десять станций Сокольнической линии метро отреставрируют, но закрывать их на время работ не будут, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной подземки. Проект реставрации разработают к лету. Когда именно начнутся работы, пока не решено.

В плане на реставрацию у подземки 10 станций "красной" ветки:

"Сокольники";

"Красносельская";

"Красные ворота";

"Комсомольская";

"Чистые пруды";

"Лубянка";

"Охотный ряд";

"Библиотека им. Ленина";

"Кропоткинская";

"Парк Культуры".

Закрытие станций метро в 2015 году

В ходе реставрации обновят стены и полы станций, скамейки, ступени и таблички с названием станций, восстановят светильники, поменяют двери и поручни на лестницах, пожарные шкафы. В том числе положат плитку на лестницах, а также установят новые ограждения по концам платформ.

В метро уточнили, что станции во время реставрации не будут закрыты. Реставрация будет выполняться в ночное "окно", с закрытия и до 4 часов 30 минут.

Всего на проект реставрации 10 станций московская подземка потратит около 40 миллионов рублей.

К осени 2015 года также закончится капитальный ремонт вестибюлей и подземных переходов на восьми станциях метро. Так, на станции "Марксистская" появится система инфракрасного обогрева ступенек в подземных переходах.

Напомним, 8 февраля, станция метро "Бауманская" закрылась на ремонт. Вновь воспользоваться ею пассажиры смогут только через 11 месяцев.

Анатолий Федотов